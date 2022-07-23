​Devlet korumasındaki gençlerin YKS başarısı

2022-YKS’ye devlet korumasındaki 742 genç katıldı. Sonuçlara göre sayısal, sözel ve eşit ağırlıklı puan türlerinde 31’i, ilk 100 bin aday arasına girme başarısı gösterdi. Manisa’dan Recep Can, sözel alanda 494 puanla Türkiye 323’üncü; Amasya’dan Mevlüt Enes Türkoğlu sayısal alanda 520 puanla 6 bin 457’nci oldu. Sözel puan türünde 22, eşit ağırlıklı puan türünde 5, sayısalda ise 4 genç ilk 100 bin arasında yer aldı. Dil puan türünde ise gençlerden 7’si 300 puanı geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, YKS’de başarı kazanan gençleri kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

GİYİM, YEMEK, ULAŞIM GİDERLERİ KARŞILANIYOR

Gençlerin geleceklerini şekillendirecek bölümleri seçme heyecanı yaşadıklarına işaret eden Bakan Yanık, şunları kaydetti: “Başarılarıyla gurur duyduğumuz gençlerimizi üniversite öğrenimleri boyunca destekleyeceğiz. Devlet korumasında yetişen ve yükseköğrenime devam eden gençlerimize Bakanlığımızca çeşitli destekler sağlamaktayız. Rehberlik ve danışmanlık hizmetimizin yanı sıra giyim, yemek, ulaşım gibi giderlerini karşılıyoruz. Tercih eden gençlerimizin tamamı Kredi Yurtlar Kurumu yurtları kontenjanından ücretsiz yararlanmaktadır. Ayrıca mezuniyetlerinden sonra kamu kurum ve kuruluşlarında öğrenimlerine uygun kadrolarda istihdam edilmelerini sağlıyoruz. Öğrencilerimizin öğrenimlerine devam edecekleri illerde onlar için danışman görevlendireceğiz. Öğrenimleri boyunca gençlerimizin yanındayız.”

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Kafası karışıklar için tercih fuarı

İstanbul Kongre Merkezi’nde öğrencilere yol göstermesi amacıyla düzenlenen tercih fuarı, 70 üniversiteyi ağırlıyor. Stantları ziyaret eden öğrenciler, rehber hocalardan danışmanlık servisi ve okullarla ilgili ücretsiz bilgi alıyor. Sabah 10’dan akşam 6’ya kadar hizmet veren fuar, 24 Temmuz’a kadar açık kalacak. Eket Fuarcılık Yetkilisi Nilgün Tok “Türkiyede’ki yaklaşık 70 devlet, özel ve vakıf üniversitesi fuarda yer alıyor. Sadece İstanbul’daki öğrencilere yönelik değil. Aynı zamanda 6 ilde daha bu organizasyon var. Geçen yıl 30 bini aşkın öğrenci bu organizasyondan yararlandı.” dedi. Fuarı ziyaret eden öğrencilerden Melike Paksoy, “Benim ilk deneyimim olduğu için her üniversiteden bilgi almak istiyorum. Hepsini tek tek gezmek zor olacağı ve internetten bilgi almak da yetersiz olacağı için böyle bir fuarın olması çok iyi oldu. Moleküler Biyoloji okumak istiyorum ve bu bölümün olduğu okullarla kolayca iletişime geçebildim.” dedi. Tercih konusunda kafasının karışık olduğunu söyleyen Yusuf Güral da fuarın kendisine yardımcı olduğunu söyledi.

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En kapsamlı öğrenci affı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), kamuoyunda “öğrenci affı” olarak adlandırılan yasal düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirledi. Öğrenci affı; intibak ve ön lisanstan doktoraya kadar bütün eğitim düzeylerinde hayata geçirilecek.

BÜTÜN SINIFLARI KAPSIYOR

YÖK açıklamasında, 5 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kanuna ilişkin usul ve esasların belirlendiği kaydedildi. Buna göre terör, cinsel saldırı, kasten öldürmenin yanı sıra devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduklarına karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği ile mensubiyeti bulunanlar, bu kanundan yararlanamayacak.

Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ilişiği kesilenler, kanundan yararlanabilecek. Başvuru sürecinde mücbir sebeple başvuramayanların ise mücbir sebebin ortadan kalktığı tarih itibariyle bir ay içinde başvuru yapmaları gerekiyor. Sağlık nedenleriyle başvuramayanların da buna ilişkin heyet raporunu 5 Aralık 2022 mesai bitimine kadar ibraz etmeleri halinde bu kanundan yararlanabilecekleri bildirildi.