Devrilen masaya tekme: İttifak zaten bitti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti’nin yerel seçimlere 81 ilde kendi adayları ile gireceğini açıklamasına ilişkin olarak, kararı saygı ile karşıladıklarını söyledi. Eğitim-İş’i ziyaretinde Kılıçdaroğlu’na, İYİ Parti’nin kararı soruldu. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: “Seçimden sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti. Bunu daha önce de söyledik. İttifak ne dönemlerde olur? Seçim dönemlerinde olur. Daha önceki ittifakın daha uzun süreli olmasının temel nedeni neydi? İktidara geldiğimizde neler yapacağımız konusunda ortak mutabakat metni hazırlamaktı. Onu yaptık biz.”