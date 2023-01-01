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Devrilen masaya tekme: İttifak zaten bitti

İYİ Parti’nin yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararını değerlendiren Kılıçdaroğlu, “İttifak zaten bitmişti” dedi. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’in genel başkanlığa adaylığı için de “Gayet güzel. CHP’de her üyenin genel başkan olma hakkı vardır” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
04:00 . 15/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti’nin yerel seçimlere 81 ilde kendi adayları ile gireceğini açıklamasına ilişkin olarak, kararı saygı ile karşıladıklarını söyledi. Eğitim-İş’i ziyaretinde Kılıçdaroğlu’na, İYİ Parti’nin kararı soruldu. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: “Seçimden sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti. Bunu daha önce de söyledik. İttifak ne dönemlerde olur? Seçim dönemlerinde olur. Daha önceki ittifakın daha uzun süreli olmasının temel nedeni neydi? İktidara geldiğimizde neler yapacağımız konusunda ortak mutabakat metni hazırlamaktı. Onu yaptık biz.”


BİR ADAY DAHA VAR

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’in genel başkanlığa adaylığına ilişkin soruyu da yanıtladı. Kılıçdaroğlu, “Gayet güzel. CHP’de her üyenin genel başkan olma hakkı vardır” dedi. “Bütün kurultaylarımızda, benden önceki kurultaylar da dahil çok sayıda genel başkan adayı çıkmıştır” diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Demokratik yollarla adaylıklarını ilan ettiler. Adaylıklarını ilan etmeleri için biz genel merkezimizde gerekli yerleri tahsis ederiz. Her türlü ikramı sağlarız, bunlar çıkarlar adaylıklarını ilan ederler. Özgür Bey yarın (bugün) adaylığını ilan edecek. Bir başka arkadaşımız İstanbul’dan mektup yazmış ‘genel merkezde adaylığımı ilan edebilir miyim’ diye. Hemen yanıt verdik genel merkezde adaylığınızı ilan edebilirsiniz diye.”


#politika
#CHP
#İYİ Parti
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