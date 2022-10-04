Gündem Dezenformasyonla Mücadele Düzenlemesi TBMM Genel kurulunda İlk iki maddesi kabul edildi
ANKARA

'Dezenformasyonla Mücadele Düzenlemesi' TBMM Genel kurulunda: İlk iki maddesi kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, "dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk iki maddesi kabul edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Dezenformasyonla Mücadele Düzenlemesi TBMM Genel kurulunda: İlk iki maddesi kabul edildi
TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen maddelere göre, yasal zemine kavuşturulmaları için internet haber siteleri ile basın kartına ilişkin konular, Basın Kanunu'nun kapsamına alınarak, radyo, televizyon, kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttükleri enformasyon hizmetlerinde çalışan kamu personeli, basın kartı düzenlenmesi bakımından süreli yayın çalışanları gibi değerlendirilecek.

Basın Kanunu'nun amaçları arasına basın kartına ilişkin usul ve esasları belirlemek de eklenecek. Teklifle basın kartı talep eden medya mensupları ve enformasyon görevlileri, kanun kapsamına dahil edilecek.

  • İnternet haber siteleri de süreli yayın tanımı kapsamına alınacak. Teklifte "internet haber sitesi", "İletişim Başkanı", "İletişim Başkanlığı", "Basın Kartı Komisyonu", "medya mensubu", "enformasyon görevlisi" de tanımlanıyor.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, kanun teklifinin birinci bölümündeki iki maddenin kabul edilmesinin ardından birleşime ara verdi.

Bilgiç, aradan sonra komisyonun yerini almaması üzerine yarın saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

CHP'nin 'içinde başörtüsü kelimesi geçmeyen' yasa teklifi TBMM'de
GÜNDEM
CHP'nin 'içinde başörtüsü kelimesi geçmeyen' yasa teklifi TBMM'de

OYNAT 01:04
"Ülkemize bugüne kadar kazandırdığımız eser ve hizmetlerin üzerine Türkiye Yüzyılı inşa etme sözü veriyoruz"
TBMM'ye gelişinde, Başkanvekili Celal Adan tarafından törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kıtasını selamladıktan sonra Genel Kurul Salonu'na geçti. Burada TBMM'nin 27. Dönem 6. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, 'Önümüzdeki yıl hep birlikte coşkuyla kutlayacağımız cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılına atıfla, 2023'te milletimizin huzuruna yeni bir sözle çıkıyoruz. Bu söz ülkemize bugüne kadar kazandırdığımız eser ve hizmetlerin üzerine Türkiye 100 yılı inşa etme sözüdür.'




Aşılar çöpe gidecek

Aşılar çöpe gidecek

Fransa'da 30 milyon doz aşının son kullanma tarihi bitiyor.
Gecenin golünü attı

Gecenin golünü attı

​Hakan Çalhanoğlu, Inter'i Barcelona karşısında öne geçirdi.
ABDden akaryakıt piyasasını altüst edecek petrol kararı

​Heyecanlandıran görüntüler paylaşıldı.

Görevdeyken bazı resmi belgeleri Beyaz Saray'ın tuvaletine attı.
Sürpriz hediye

Sürpriz hediye

Beckham, Trabzonspor formasıyla poz verdi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlum hakların imdadına biz konuşuyoruz.
Futbola <br>veda edebilir

Futbola
veda edebilir

Ameliyat olan Mesut Özil ile ilgili flaş iddia.

Binali Yıldırım sağlık durumunu sosyal medyadan duyurdu.

​Güreş ağası 1 milyon 17 bin TL'yi katır sırtında taşıdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.