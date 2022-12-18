DHKP/C’nin gençlik yapılanmasına iki ilde operasyon: 12 gözaltı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' tepkisi: Bu millet artık bunları yutmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Mardin'de bir otelde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı-Değerlerin Yüzyılı" programında gençlerle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' açıklamalarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğer helalleşmeye geleceksen, önce 10, 11, 12, 13, 14, 15 yaşındaki kızları Kandil'e kaçıranlar var ya onlarla kol kola gezmeyi bırak, onlarla beraber olmayı bırak. Bu nasıl helalleşme? Kimi aldatıyorsun? Kimi kandırdığını zannediyorsun? Bu millet artık bunları yutmaz ve 2023 bunun cevabı olacak." dedi.