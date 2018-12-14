Gündem Dicle Nehrinde su 4 metre yükseldi
DİYARBAKIR

Dicle Nehri'nde su 4 metre yükseldi

Dicle Nehri'nde su 4 metre yükseldi

Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki Dicle Barajı'nda, yağış nedeniyle artan fazla suyun tahliyesi için dolusavaktaki açılmaya çalışılan radyal kapağın kazayla kopması sonucu Dicle Nehri'ndeki su seviyesi 4 metre yükseldi. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'ni de su bastı. Nehrin kenarlarında dükkanlara ait kulübeler ve eşyalar suya gömüldü. Suyun üzerine çıkan bir yılan da vatandaş tarafından kurtarıldı.

DHA
Su yükselince ortaya çıktı.
Su yükselince ortaya çıktı.

Bölgede son günlerde etkili olan aşırı yağış nedeniyle Dicle Barajı'ndaki fazla suyun Dicle Nehri'ne tahliyesi amacıyla dolusavaktaki 3 radyal kapaktan biri, dün akşam saat 18.30 sıralarında kazara yerinden koptu. Devlet Su İşleri Müdürlüğü'nce verilen bilgi üzerine bölgeye tedbir amaçlı itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Eğil, Yenişehir, Sur, Çınar ve Bismil ilçelerinde de belediye ve cami hoparlörleri aracılığıyla yerleşim yerlerinde bulunan vatandaşlar uyarılarak, nehir yatağından uzak durmaları istendi. Yetkililerin uyarısıyla nehir kıyısında bulunan evlerinden çıkan vatandaşlar, geç saatlere kadar dışarıda ateş yakarak bekledi. Kıyıda iş yerleri bulunan esnaf ise eşyalarını su kenarından uzaklaştırdı. Bazı vatandaşların, yakınlarının yanına gittiği kentte valilik bünyesinde de kriz masası oluşturuldu.

DHA
Suyun 4 metre yükseldiği Dicle Nehri'nin etrafındaki kulübeler de suya gömüldü.

Kulübeler suya gömüldü

Ekiplerin anonslarla uyardığı Dicle Nehri kıyısındaki Diyarbakır'ın Eğil, Yenişehir, Sur, Çınar ve Bismil ilçelerinde oturan vatandaşlar, sabah güne suyun yükselmesini fark ederek uyandı. Tazyikli şekilde akan nehirdeki su seviyesi, 4 metre yükseldi. Diyarbakır kent merkezinde ve Dicle Nehri'nin içinden geçtiği UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri ile iş yerlerini de su bastı. Nehir kıyısındaki iş yerlerine ait kulübe ve eşyaların suya gömüldüğü bölgedeki bazı hayvanlar akıntıya kapılıp telef oldu, bazıları ise kıyıya vurdu. Tarihi On Gözlü Köprüsü altında akıntıyla suya düştüğü belirtilen bir yılan da vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

REKLAM

DHA
Suyun yükselmesiyle kıyıdaki iş yerlerinde bulunan eşyalar ve bahçeler hasar gördü. Vatandaşlar bazı eşyalarını sudan kurtardı.

Vali: 3 gün sürmesi bekleniyor

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, sosyal medya hesabından "Suyun tahliyesinin yaklaşık 3 gün sürmesi beklendiğinden yetkili makamlar tarafından bildirilmesine kadar bu hassasiyetin sürdürülmesi ve tedbirlerin terk edilmemesi can ve mal emniyeti için çok önemlidir. Bütün vatandaşlarımızın dikkatine sunarım" paylaşımında bulundu.
270 milyon metreküp su tahliye edilecek
Barajdaki 270 milyon metreküp suyun boşaltılmasının ardından kapağın onarılacağı belirtilirken, dün geceden itibaren 50 milyon metreküp suyun tahliye edildiği ifade edildi. Kriz masası oluşturulan kentte görevliler, nehrin geçtiği 5 ilçedeki vatandaşları uyarmayı sürdürüyor. Yetkililer, tahliyesi süren 270 milyon metreküp suyun pazar gününe kadar tamamlanıp, kapağın yeniden takılacağını belirtti. Valilik bünyesinde kriz masası oluşturulan kentte, güvenlik, belediye ve kurtarma ekipleri de önlemlerini sürdürüyor.

/**/
Yeniden yüzde 1'in altında

Yeniden yüzde 1'in altında

​Ziraat Bankası açıkladı: Konut kredisi faizinde büyük indirim.
Sinyalizasyon değerlendirmesi yanlış

Sinyalizasyon değerlendirmesi yanlış

​Bakan Turhan'dan Ankara'daki kazayla ilgili açıklama.
ABD temizlemezse Münbiç'e de gideriz

ABD temizlemezse Münbiç'e de gideriz

​Cumhurbaşkanı: Fırat'ın doğusu huzura kavuşacak.
Bu görev tamam

Bu görev tamam

Akar: Yeni hedefler için de hazırlığımız sürüyor.
Sincar'da 30 hedef vuruldu

Sincar'da 30 hedef vuruldu

Türkiye, Irak'ta ilk defa bu kadar derine indi.
65 yıl önce hac ziyareti

65 yıl önce hac ziyareti

​Kutsal topraklardan az bilenen fotoğraflar.
Adını ilk kez kullandı

Adını ilk kez kullandı

​Erdoğan, Kaşıkçı cinayeti için Prens Selman'ı doğrudan işaret etti.
Dar gelirliye konut müjdesi

Dar gelirliye konut müjdesi

​Bakan Kurum: Ön ödemeyle alınabilecek.

Transferler City'den

Transferler City'den

Başkan Cengiz'in İngiliz kulübe teklifi kabul edildi.

Su yükselince ortaya çıktı

Su yükselince ortaya çıktı

​Dicle Nehri'ndeki su seviyesi 4 metre yükseldi.
13 saatte hazırlanıyor

13 saatte hazırlanıyor

Yemek istiyorsanız, uykunuzdan vazgeçmelisiniz.
Günlüğü 25 bin TL

Günlüğü 25 bin TL

Evini-arabasını veren köşeyi dönüyor.
Hava tamamsıra karada

Hava tamamsıra karada

Milyarlarca dolarlık yeni bir ihracat kalemi olabilir.
Vatandaş da devlet de kazanacak

Vatandaş da devlet de kazanacak

​Bakan Albayrak müjdeyi verdi: Pazartesi günü başlıyor.
Bu yemekler yüzü değiştiriyor

Bu yemekler yüzü değiştiriyor

Yüzünüzde noktalar, şişlikler varsa dikkat edin.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.