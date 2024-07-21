|
Gündem

Dijital felaket fırsat olabilir

Dünyayı sarsan küresel yazılım sorunu, Türkiye'nin bilişim alanındaki milli ve yerli projelerinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Yeni iş sistemleri üretmenin alternatif oluşturabileceğini vurgulayan bilişim uzmanları, yerli işletim sistemi Pardus’a dikkat çekti.

04:00 - 21/07/2024 Pazar
Güncelleme: 06:01 - 21/07/2024 Pazar
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dünyada pek çok ülke ve işletmeyi etkileyen küresel yazılım sorunu, Türkiye'nin ilerleme kaydettiği bilişim alanındaki milli ve yerli projelerin önemini bir kez daha ortaya koydu. Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel yazılım sorunun dünyaya uyarı niteliği taşıdığını ifade eden bilişim uzmanları, TÜBİTAK'ın milli işletim sistemi PARDUS'un tüm stratejik alanlarda kullanılmasını önerdi.


FELAKET SENARYOSUNUN FRAGMANINI GÖRDÜK

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün, yaptığı açıklamada, olayın küresel bazlı uyarı niteliği taşıdığına dikkati çekti. Ergün, "Yani bir nevi felaket senaryosunun fragmanını izledik. Bu, ilerleyen günlerde, kriz, savaş gibi bir durumda ülkelerin sistemleri açısından ne denli tehlikeli olabileceğine dair bir ikazdır" dedi. Türkiye gibi ülkelerin yaşanan krizi fırsat bilip, dağıtım teknolojilerini oluşturup, bunların güvenliğini sağlayabilecekleri iş sistemleri ve alternatif birtakım projelerin üstünde durması gerektiğini kaydeden Ergün, yaşananların Türkiye'nin ulusal güvenliği dahil ülkeyi doğrudan etkileyebilecek öneme sahip olduğunu vurguladı.


TEKELLEŞME ÜZERİNE KODLANMIŞ

Bilişim alanında sıkça kullanılan merkezi sistemlerin ciddi riskler barındırdığına işaret eden Ergün, şöyle konuştu: "Microsoft tabanlı sistemler, dünya genelinde bir nevi tekelleşme üzerine kodlandığı için herhangi bir sistemde veya bir tarafında meydana gelen açık ve ihmal, dünya genelinde tüm sistemleri otomatik olarak etkiliyor. Biz yıllardan beri özellikle adına Microsoft dediğimiz bu merkezi yazılımlardan daha çok dağıtık teknolojilerin kullanılması, ulusal bazda ülkelerin kendi veri tabanlarını muhafaza edecek yazılım sistemlerini üretmesi yönünde bazı ikazlarda bulunuyorduk. Şu krizden en az etkilenenlerin Rusya ve Çin gibi kendi sistemlerini kullanabilen, güvenliklerini kendileri sağlayabilecek durumda olan ülkeler olduğunu bir kez daha gördük.”


Pardus'a ağırlık verelim

Global Bilişim Derneği Başkanı Şenol Vatansever önceki gün küresel çapta yaşanan olumsuzlukların diğer krizlerden farklı olduğunu söyledi. Devlet kademesinde bu tip krizlerde yapılacaklara ilişkin senaryoların olduğunu dile getiren Vatansever, şunları kaydetti: "Bunun alternatifi aslında Türkiye'de var. TÜBİTAK'ın milli işletim sistemi PARDUS bu krize birebir çözüm olabilecek bir durumda. PARDUS'un yaygın kullanımı söz konusu olmalı. Bir felaket durumunda en azından kritik sistemler PARDUS üzerinden faaliyete geçirilebilseydi çok iyi olurdu. PARDUS, uzun zamandır TÜBİTAK'ın da üzerinde çalıştığı ve şu an kullanılan, bazı kurumlarda da aynı şekilde kullanımı devam eden ama yaygınlaşmayan bir sistem."


Dünya çevrimdışı kaldı: Albayrak Grubu'nun küresel sistemi dijital kaosa sürükleyen Microsoft’a açtığı dava yeniden gündem oldu

Microsoft 365 programında dünya genelinde yaşanan sorun nedeniyle dijital bir kaos yaşanıyor. Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel yazılım sorunu nedeniyle dünya çapında banka, havayolu, hastane ve medya kuruluşlarının sistemi adeta çöktü. Şimdiye kadar eşi benzeri görülmemiş bu teknoloji krizinin sorumlusu olan Microsoft daha önce de üretimde uzun süreli kesintiler nedeniyle şirketleri ciddi oranda zarara uğratmasıyla gündem olmuştu. Öyle ki Albayrak Grubu hem maddi kayıp hem de tüm bilgilerini yurt dışındaki bulut sistemine yüklemeye zorladığı için Microsoft’a dava açmış ve emsal bir kararla mahkemeyi kazanmıştı.

İnternet sisteminde küresel sıkıntı: Bütün sistemler çöktü

Siber güvenlik platformu CrowdStrike ve Microsoft dünya çapında çöktü. Dünya genelinde bilgisayar yazılım sistemlerinde sorun yaşanıyor, birçok sektörde işlemler durdu. Bankacılık, havayolları, hastane ve yayın kuruluşları sistemleri tamamen kapandı. ABD'nin çeşitli eyaletlerinde 911 hizmeti durdu. İngiltere'deki hastanelerde randevu sistemi çöktü. Türkiye'de ise THY ve Denizbank yazılım kaynaklı sorun yaşadıklarını duyurdu. ABD'li siber güvenlik şirketi CrowdStrike, web sitelerinde 'üzerinde çalıştıklarını' bildirerek hatanın sorumluluğunu üstlendiğini itiraf etti. Öte yandan BTK, yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı, kesintinin CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edildi" açıklamasında bulundu. Bakan Uraloğlu da "Birkaç saat içerisinde sistem artık vatandaşı etkiler durumdan çıkarılmış olur" dedi. Microsoft 365 son yaptığı açıklamada sorunun altında yatan nedenin düzeltildiğini duyurdu.

#teknoloji
#internet
#yazılım
#Pardus
3 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kademeli emeklilik yaş ve prim tablosu: 1999, 2002, 2008 SGK girişliler için torba yasa...