Dijital felaket fırsat olabilir

Dünyada pek çok ülke ve işletmeyi etkileyen küresel yazılım sorunu, Türkiye'nin ilerleme kaydettiği bilişim alanındaki milli ve yerli projelerin önemini bir kez daha ortaya koydu. Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel yazılım sorunun dünyaya uyarı niteliği taşıdığını ifade eden bilişim uzmanları, TÜBİTAK'ın milli işletim sistemi PARDUS'un tüm stratejik alanlarda kullanılmasını önerdi.





FELAKET SENARYOSUNUN FRAGMANINI GÖRDÜK

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün, yaptığı açıklamada, olayın küresel bazlı uyarı niteliği taşıdığına dikkati çekti. Ergün, "Yani bir nevi felaket senaryosunun fragmanını izledik. Bu, ilerleyen günlerde, kriz, savaş gibi bir durumda ülkelerin sistemleri açısından ne denli tehlikeli olabileceğine dair bir ikazdır" dedi. Türkiye gibi ülkelerin yaşanan krizi fırsat bilip, dağıtım teknolojilerini oluşturup, bunların güvenliğini sağlayabilecekleri iş sistemleri ve alternatif birtakım projelerin üstünde durması gerektiğini kaydeden Ergün, yaşananların Türkiye'nin ulusal güvenliği dahil ülkeyi doğrudan etkileyebilecek öneme sahip olduğunu vurguladı.





TEKELLEŞME ÜZERİNE KODLANMIŞ

Bilişim alanında sıkça kullanılan merkezi sistemlerin ciddi riskler barındırdığına işaret eden Ergün, şöyle konuştu: "Microsoft tabanlı sistemler, dünya genelinde bir nevi tekelleşme üzerine kodlandığı için herhangi bir sistemde veya bir tarafında meydana gelen açık ve ihmal, dünya genelinde tüm sistemleri otomatik olarak etkiliyor. Biz yıllardan beri özellikle adına Microsoft dediğimiz bu merkezi yazılımlardan daha çok dağıtık teknolojilerin kullanılması, ulusal bazda ülkelerin kendi veri tabanlarını muhafaza edecek yazılım sistemlerini üretmesi yönünde bazı ikazlarda bulunuyorduk. Şu krizden en az etkilenenlerin Rusya ve Çin gibi kendi sistemlerini kullanabilen, güvenliklerini kendileri sağlayabilecek durumda olan ülkeler olduğunu bir kez daha gördük.”





Pardus'a ağırlık verelim

Global Bilişim Derneği Başkanı Şenol Vatansever önceki gün küresel çapta yaşanan olumsuzlukların diğer krizlerden farklı olduğunu söyledi. Devlet kademesinde bu tip krizlerde yapılacaklara ilişkin senaryoların olduğunu dile getiren Vatansever, şunları kaydetti: "Bunun alternatifi aslında Türkiye'de var. TÜBİTAK'ın milli işletim sistemi PARDUS bu krize birebir çözüm olabilecek bir durumda. PARDUS'un yaygın kullanımı söz konusu olmalı. Bir felaket durumunda en azından kritik sistemler PARDUS üzerinden faaliyete geçirilebilseydi çok iyi olurdu. PARDUS, uzun zamandır TÜBİTAK'ın da üzerinde çalıştığı ve şu an kullanılan, bazı kurumlarda da aynı şekilde kullanımı devam eden ama yaygınlaşmayan bir sistem."



