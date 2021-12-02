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ANKARA

Dijital Mecralar Komisyonu toplandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dijital Mecralar Komisyonu, Google yetkililerini dinledi. Google yetkilileri, TBMM Dijital Mecralar Komisyonunda milletvekillerine şirketin politikaları hakkında bilgi verdi.

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Haber Merkezi İHA
Dijital Mecralar Komisyonu toplandı
Dijital Mecralar Komisyonu

Google Reklamcılık ve Pazarlama Şirketi Kamu Politikaları ve Hükümet İlişkileri yetkilisi Erkan Kaptan, dünya nüfusunun yarısından fazlasının çevrim içi olduğuna işaret ederek, “Google felsefesiyle ürün ve hizmetlerimizin dünyaya fayda sağlaması için çalışıyoruz. Bu bağlamda bize güvenen ve hizmetlerimizi kullanan insanlara karşı sorumluluklarımızı biliyor ve ciddiye alıyoruz.

Geliştirdiğimiz teknolojilerin sorumluluğunun bilinciyle şunu söyleyebiliriz; başarımız ürünlerimizi tercih eden insanların bize olan güveniyle doğru orantılı. İnsanların güveni yaptığımız her şeyin temelidir ve bu güven üç şeye dayanır. Birincisi insanların yüksek kaliteli bilgiye ulaşımını sağlamak, ikincisi insanların mahremiyetini korumak ve insanlarımızı çevrim içinde güvenli olarak tutmak. Herhangi bir konuda kaliteli bilgi sunmak en temel işimiz ve işimizi herkes için yapmazsak eksik yapmış oluruz” ifadelerini kullandı.

Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şirketi Kamu Politikaları ve Hükümet İlişkileri Müdürü Zeynep Güven ise, Türkiye için özel tasarlanan 7 aylık Oyun ve Uygulama Akademisi’nin dün 76 ilden 200’den fazla üniversiteden 2 bin bursiyer ile başladığını ifade etti. Güven, Google’nın adeta internetin haritası olduğunu söyleyerek, 200’ü aşkın ülkede kullanıldığını aktardı. Güven, “Google arama motoru açık interneti kullanmaktadır. Arama motorunun ekonomiye katkısı yadsınamaz. Küçük büyük işletmeleri müşterilerine ulaştırarak, başarılı olmalarına vesile olur” şeklinde konuştu.

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