Gündem Dikkat bir kişi zehirlendi hayatını kaybetti Ekipler harekete geçti
VAN

Dikkat bir kişi zehirlendi hayatını kaybetti: Ekipler harekete geçti

Van’da balıkçı arkadaşıyla birlikte pişirdikleri balon balığını yiyerek zehirlenen K.İ. isimli fırıncının tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi ekipleri harekete geçirdi.

Haber Merkezi İHA
Van’da yediği balon balığından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.
Van’da yediği balon balığından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz günlerde su ürünlerini satan bir balıkçı, kaya balığına benzettiği balon balığını fırıncı arkadaşıyla birlikte pişirdi. Pişirdikleri balon balığını yiyerek zehirlenen balıkçı ile fırıncı arkadaşı hastaneye kaldırıldı. Balon balığını yiyerek zehirlenen K.İ., tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirirken, balıkçının ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Bir kişinin ölümüyle sonuçlanan balık zehirlenmesinin ardından Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde perakende ve balık tezgahlarında yapılan su ürünleri denetimleri esnasında zehirli balon balığı konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Balon balığı 180 bin lira kazandırdı: 24 günde 36 bin tane yakaladılar
EKONOMİ
Balon balığı 180 bin lira kazandırdı: 24 günde 36 bin tane yakaladılar

Balıkçılık ve Su ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir’in de katılımıyla yapılan denetimlerde, balıkların avlanabilir asgari boyları, balıkların tazeliği kontrol edilerek, son zamanlarda ülkede görülen zehirli balon balığı konusunda balıkçılar bilgilendirildi.

  • Kentteki balıkçılar ise balon balığının bir deniz canlısı olduğunu, Van Gölü’nde yaşamadığını belirterek, daha çok kaya balığına benzeyen zehirli balon balığına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Balıkçılar, vatandaşın güvenilir balıkçılardan deniz ürünlerini satın alması konusunda önerilerde bulundu.

Balon balıkları midyeyi pirana gibi parçaladı: Kerpeten gibi diş yapısı var, sert cisimleri dişleri ile kırabiliyor
GÜNDEM
Balon balıkları midyeyi pirana gibi parçaladı: Kerpeten gibi diş yapısı var, sert cisimleri dişleri ile kırabiliyor

Denizde büyüyen tehlike: Zehirli balıklar Marmara ve Karadeniz’de de görüldü, önlem alınmalı
HAYAT
Denizde büyüyen tehlike: Zehirli balıklar Marmara ve Karadeniz’de de görüldü, önlem alınmalı
Abone Ol Google News
Dikkat ekipler harekete geçti

Dikkat ekipler harekete geçti

Balıkçıdan alıp pişirdi zehirlendi, hayatını kaybetti.
Yakınları bile ondan korkuyor

Yakınları bile ondan korkuyor

"Rüyalarıma giriyorlar arada. Hiç korkmuyorum"
Kılıçdaroğlundan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için sorunu çözecek kişi misiniz sorusuna cevap: Orta Çağ’da mıyız?

Koronavirüse<br>yakalandı

Koronavirüse
yakalandı

​Milli futbolcumuzun tedavisine başlandı.

Ölüme davetiye çıkarıyorlar

Ölüme davetiye çıkarıyorlar

​İstanbul trafiğinde şoke eden görüntüler.

Bilim insanları duyurdu

Bilim insanları duyurdu

​Manisa'da heyecanlandıran keşif: Yapan kişi imza atmış

'Polisimin yanındayım'

'Polisimin yanındayım'

​Boğaziçi Üniversitesi'nde atılan çirkin slogana tepkiler sürüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.