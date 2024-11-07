Dilde fikirde işte birlik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi toplanıp karar dahi alamıyor” dedi. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11'inci Zirvesi, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yapıldı. Zirve öncesinde liderler aile fotoğrafı çektirdi. Fotoğrafta KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da yer aldı. Zirvede konuşan Erdoğan, Gazze’deki katliamlara dikkat çekti.





DÜNYA KÖTÜ SINAV VERDİ

“Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan soykırımın durdurulması noktasında uluslararası toplum kötü bir sınav veriyor” vurgusu yapan Erdoğan, şunları söyledi: “Uluslararası barış ve güvenliğin korunmasından sorumlu BM Güvenlik Konseyi toplanıp karar dahi alamıyor. Daha doğrusu almak istemiyor. Netanyahu hükümetinin ırkçı zihniyeti, Gazze'deki mezalimin gölgesinde Batı Şeria'da Filistinlileri yerlerinden etmeye ve ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'nın statüsünü değiştirmeye niyetleniyor.”





BU VAHŞETİ KABUL ETMİYORUZ

İsrail'in kan ve gözyaşını tüm bölgeye yayma hedefinin, Lübnan ve İran'a yönelik saldırılarda da görüldüğünü belirten Erdoğan, Lübnan'da son bir senede ölenlerin sayısının 3 bine yaklaştığına, yerlerinden edilenlerin sayısının ise 1,5 milyonu aştığına dikkati çekti. Gazze'de 50 bine yakın masum insanın saldırılarda hayatını kaybettiğini aktaran Erdoğan, “Türkiye olarak bu vahşeti, bu insanlık dışı katliamları kabul etmiyoruz. İsrail'i durdurmak ve 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini esas alan kalıcı barışı tesis etmek için ikili ve çok taraflı platformlarda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Türk dünyasının da kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini düşünüyorum” ifadesini kullandı.





Türk dünyası yüzyılı olacak

Geçen sene hayata geçirilen Türk Yatırım Fonu'nun yakın zamanda faaliyete alınarak projelere destek sağlayacağını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizler bugünlere yürüyerek, engelleri aşarak, zorlukları göğüsleyerek, gerektiğinde de kanatlarımızla tırmanarak geldik. Ancak halen katetmemiz gereken ciddi bir mesafe var. İnşallah önümüzdeki dönemi hep birlikte Türk dünyası yüzyılı yapmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”





Afgan halkının yanındayız

Ukrayna'da 3. yılını doldurmak üzere olan savaşın, bölgeye olumsuz etkilerinin sürdüğüne dikkati çeken Erdoğan, “Savaşın en başından beri her iki tarafın da masada olduğu bir müzakere sürecini ve devamında kalıcı, adil bir barışa ulaşılmasını destekliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. Coğrafyanın istikrar ve güvenliğini Afganistan'daki gelişmelerden ayrı görmediklerini vurgulayan Erdoğan, kardeş Afgan halkının yanında olduklarını, geçici yönetimin de kapsayıcı ve temel insan haklarını esas alan bir yaklaşım sergilemesinin kendilerine yeni kapılar açacağını söyledi.





Dostum Trump’ı tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Donald Trump’i tebrik etti. Sosyal medya hesabından ABD'deki başkanlık seçimi sonucuna ilişkin paylaşım yapan Erdoğan, şunları kaydetti: “Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum. Amerikan halkının seçimiyle başlayacak olan bu yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini, Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel çapta yaşanan krizlerin, savaşların son bulmasını temenni ediyor; daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum. Seçimlerin dost ve müttefik ABD halkı ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.”





Liderlere hatıra parası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlere hatıra para hediye etti. Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, KKTC, Macaristan, Kırgızistan ve Azerbaycan'ın bayraklarının bulunduğu hatıra parada, İsmail Gaspırali'nin “Dilde, fikirde, işte birlik” ifadesi yer alıyor. Paranın bir yüzünde ise TDT bayrağı ve ismi bulunuyor.





KKTC tam üye olmalı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı, Suşa'dan sonra Bişkek'te görmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: “Kıbrıs meselesinde Ada'daki gerçekler temelinde adil ve kalıcı çözüme erişilmesi için Türk dünyasına da önemli sorumluluklar düşmektedir. Kıbrıs Türkünün haklı davasını ne kadar sahiplenirsek, kendi birlik ve beraberliğimizi de o nispette kuvvetlendiririz. KKTC’nin, zirvede yer alması, Türk dünyası olarak Kıbrıs Türkü ile dayanışma irademizin tezahürüdür. İnşallah kendilerinin en kısa zamanda tam üye olarak aramızdaki yerini almasını bekliyoruz.”





Ortak alfabe için hazırız

Eylül 2024'te 34 harften oluşan ortak alfabe üzerinde mutabık kalındığını hatırlatan Erdoğan, “Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu konuda hazır. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın yeni alfabeye geçiş için inisiyatif başlatması isabetli olacaktır” diye konuştu.











