CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz aylarda TBMM'de yaptığı basın toplantısında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş Kur'an kurslarını eleştirirken, din eğitimini 'orta çağ zihniyeti' olarak tanımlayan Özel, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Sözlerinin arkasında olduğunu ve zorunlu eğitime ailenin karar verebileceğini ifade eden Özel, "Ben diyorum ki eğitimin işi başka Diyanet'in işi başka. 1924'te imam hatipleri 1929'da Kur'an kurslarını CHP açtı" dedi.

"BENİM ANLATTIĞIM AVRUPA'NIN KARANLIĞIDIR"

Sözleri sonrası 'Dinimize küfretti', 'Diyanet'e saldırdı' şeklinde eleştiriler aldığını belirten Özel,"Benim anlattığım orta çağ zihniyeti, orta çağda kilisenin kontrolünde yaşanan Avrupa'nın karanlığıdır. Haçlı seferleri vardır." ifadelerini kullandı.

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OYNAT 04:03 Din eğitimine 'orta çağ zihniyeti' diyen CHP'li Özel sözlerinin arkasında: Ben orada Avrupa orta çağını kastettim CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TVNET canlı yayınında okul öncesine verilen din eğitimini 'orta çağ zihniyeti' olarak tanımlamasıyla ilgili konuştu. Sözlerinin arkasında olduğunu söyleyen Özel, 'Ben diyorum ki eğitimin işi başka Diyanet'in işi başka.' ifadelerini kullandı. O açıklamasında Avrupa'daki orta çağ zihniyetinden bahsettiğini aktaran Özel, 'İslam'ın ortaçağı utanılacak bir şey değildir.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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"İSLAM'IN ORTA ÇAĞ'I UTANILACAK BİR ŞEY DEĞİL"

Özel, "İslam'ın ortaçağı utanılacak bir şey değildir. Orta çağ zihniyeti her şeyi kiliseye vermek demektir." açıklamasında bulundu.

4-6 yaş eğitim meselesini pedagoji üzerinden değerlendirdiğini söyleyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kanun var nizam var. Diyanet'in işi mi? Bilimin 'B'si olmuyor. Benim sözlerimde dine ve Diyanet'e saldırı yok. 'MEB'in pozisyon alması lazım' dedim. 'Kur'an kursları kapatılsın' demedim. Benim görevim denge denetleme.

4-6 yaş deniliyor. Bu bir eğitim meselesi. Bizim çocuklarımız çok daha iyi durumda olsunlar diyorum. Bakanlığı gösteriyorum. Kur'an kurslarıyla bir derdim yok. Şimdi kreş denmeye başladı bu iyidir. Diyanet İşleri Başkanı 'Biz ne yapacağımıza henüz tam karar veremedik' diyor. Bunu kıymetli buluyorum."

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