Din eğitimine 'orta çağ zihniyeti' diyen CHP'li Özgür Özel: Hepimiz hacı torunuyuz

CHP genel başkanlığına aday olan Özgür Özel, CHP'lilerin de muhafazakar ailelerden geldiğini söyledi.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz yıllarda TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş Kur'an kurslarını eleştirerek okul öncesine verilen din eğitimini 'orta çağ zihniyeti' olarak tanımlamıştı.
Genel başkanlığa adaylığını açıklayan söylem değiştirdi.
FOX TV canlı yayınında konuşan Özel, toplumda ideolojik ve inanca bağlı kutuplaşmalara izin vermeyeceklerini, CHP'lilerin de muhafazakar ailelerden geldiğini ifade etti.