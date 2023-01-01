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Din eğitimine 'orta çağ zihniyeti' diyen CHP'li Özgür Özel: Hepimiz hacı torunuyuz

Okul öncesine verilen din eğitimini 'orta çağ zihniyeti' olarak tanımlayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, genel başkanlığa aday olunca söylem değiştirdi. CHP'lilerin de muhafazakar ailelerden geldiğini söyleyen Özel, "Hacı torunlarıyız hepimiz. CHP'lilerde anneannesi hacı olan, dedesi beş vakit namazında olan kişiler var" dedi.

Elif Karahan Şimşek
11:25 . 19/09/2023 Salı
Yeni Şafak
CHP genel başkanlığına aday olan Özgür Özel, CHP'lilerin de muhafazakar ailelerden geldiğini söyledi.

CHP genel başkanlığına aday olan Özgür Özel, CHP'lilerin de muhafazakar ailelerden geldiğini söyledi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz yıllarda TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş Kur'an kurslarını eleştirerek okul öncesine verilen din eğitimini 'orta çağ zihniyeti' olarak tanımlamıştı.

Genel başkanlığa adaylığını açıklayan söylem değiştirdi.

FOX TV canlı yayınında konuşan Özel, toplumda ideolojik ve inanca bağlı kutuplaşmalara izin vermeyeceklerini, CHP'lilerin de muhafazakar ailelerden geldiğini ifade etti.

'Hacı torunlarıyız hepimiz'

Sakalı belinde olan hacı amcaların Almanya'dan gelip muhafazakar partilere oy verdiğini söyleyen Özel,
"Almanya'ya gidince en kötü ihtimal sosyal demokratlara, hatta yeşil partilere sol partilere oy veriyorlar. Neden? Onların hakkını onlar savunuyor. Bizim de burada ideolojisi, görüşü, inancı ne olursa olsun... Bizim burada hangi inançla sorunumuz var? Kendimiz hacı torunlarıyız hepimiz. CHP'lilerin anneannesi hacı olan, dedesi 5 vakit namazında olan, babası çok farklı düşünen... Sonuçta hepimiz bu milletin evladıyız. Biz kendi kimliğimizle var olacağız."
diye konuştu.


#Özgür Özel
#CHP
#FOX TV
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