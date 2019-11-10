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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Dinleme sınavında sır ABD’li

FETÖ, yurt dışı göreve gönderilecek subayları da soru hırsızlığıyla belirlemiş. KPDS ve YDS sorularını çalan örgüt ‘Yabancı Dil Dinleme Sınavı’ sorularını da dağıtarak kendine bağlı personelin, ABD’de eğitim görmüş subaylardan bile yüksek puan almasını sağlamış. Dinleme sınavlarının değerlendirilmesi ise adı halen tespit edilemeyen bir ABD’li tarafından yapılmış.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmet Partigöç
Mehmet Partigöç

Deniz Kuvvetleri’nde Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı’nın göreve gelmesinin ardından yapılan incelemeyle, FETÖ’nün yurt dışında görev yapacak üyelerinin önünü açmak için uyguladığı yöntem deşifre edildi. Yurtdışı görevlere seçilecek personel, ÖSYM tarafından yapılan KPDS ve YDS ile 15 Temmuz öncesinde Genelkurmay Başkanlığı koordinesinde uygulanan “Yabancı Dil Dinleme Sınavı”na göre belirleniyordu. Ancak tüm kamu sınav sorularını çaldığı gibi KPDS ve YDS sorularını ele geçirerek mensuplarına dağıttığı ortaya çıkarılan FETÖ’nün, “Yabancı Dil Dinleme Sınavı”nda yaptığı usulsüzlükler de tespit edildi. Söz konusu sınav, sözde darbe bildirilerinin altında imzaları bulunan sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi Mehmet Partigöç ve Cemil Turhan’a bağlı “General/Amiral Şube Müdürlüğü” koordinesinde yürütülüyordu.

SINAVLARI YAPAN ABD’Lİ KİM?

Yapılan dinleme sınavlarının değerlendirilmesi, halen adı tespit edilemeyen bir ABD’li tarafından yapıldı. Soruların nerede hazırlandığı, kaydedildiği CD’lerin kimler tarafından çoğaltıldığına ilişkin bir bilgi bulunmazken, dinleme sınavları ile KPDS ve YDS’de hayatın olağan akışına uymayan yüksek notlar alındığı anlaşıldı. Yapılan incelemelerde özellikle 2009-2013 yılları arasında yapılan yabancı dil sınavlarında 90 ve üzeri not alanların sayısının önceki yıllara göre arttığı belirlendi. Hatta FETÖ’cü subaylara ABD’de öğrenim görmüş subaylardan bile yüksek notlar verildiği görüldü. Böylece başarılı olanların önüne geçirilen FETÖ’cüler yurt dışı görevlere yollandı. FETÖ bu sayede maddi kazanımları da artan örgüt elemanlarından daha fazla himmet topladı.

HIRSIZ SUBAYLAR İTİRAFÇI OLDU

  • Amiral/general adayı FETÖ’cü subaylar yurtdışı görev dönüşlerinde de kayırılıp kritik görevlere atandı. Soru hırsızlığıyla özellikle NATO kadrolarına atanan FETÖ’cü subayların, milli ve askeri bilgileri NATO makamlarına servis ettikleri, milli menfaatin söz konusu olduğu konuları örgütün talimatları doğrultusunda şekillendirdikleri belirlendi. Tespit edilen hırsızlık neticesinde yabancı dil sınavı bilgisi, Tüma. Cihat Yaycı tarafından geliştirilen ve 78 ana kriter ile 273 alt kriterden oluşan FETÖMETRE sistemine ilk ana kriterlerden biri olarak dahil edildi. Sınav sorularının çalınmasına ilişkin tespitler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na da bildirildi. Söz konusu sınavlara ilişkin devam eden soruşturma dosyasına itirafçı beyanlarının da girdiği, FETÖ’cü subayların YDS ile dinleme sınav sorularının kendilerine örgüt imamı tarafından verildiğini anlattığı öğrenildi.

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