Dinlenin ve düzenli uyuyun

Hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Şehriban Özabacı, sınava hazırlanan gençlerin sadece sınavdan önceki gece değil, çok daha önceden uyku düzenini sağlamaları gerektiğini bildirdi. Özabacı, “Sınavdan önceki hafta genel tekrar yapıp, deneme sınavı çözmek, geçmiş yıllarda çıkan sorulara bakmak öğrencilerin sınav performanslarını, güven duygularını ve motivasyonlarını olumlu yönde etkileyecektir. Önceki son birkaç yıl sınavlarda çıkmış olan soruları çok zor olmayan kaynaklardan incelemek, çözmek öğrencileri daha da güçlü kılacaktır.” ifadelerini kullandı.

KEYİFLİ FAALİYETLERE VAKİT AYIRIN

Prof. Dr. Nilüfer Özabacı, son bir haftada dinlenmenin de önemli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: “Çalışmak kadar dinlenmek sevilen, hoşa giden faaliyetlere zaman ayırmak gençleri güçlendirmek, motivasyonu arttırmak açısından çok daha önemlidir. Çalışma ve dinlenme zamanları dengeli bir şekilde düzenlenmelidir. Uyku da bu dinlenme süreci içinde en önemli kaynaklardan biridir. Uyku düzeninin sağlanması zihinsel performansı olumlu yönde etkiler. Sınava hazırlanan gençlerin sadece sınavdan önceki gece değil, çok daha önceden uyku düzenini sağlamaları gerekir. Sınav sabahı zinde uyanabilmek ve erken kalkabileceği bir düzen uygulamak yerinde bir karar olur.”

AİLELERE İŞ DÜŞÜYOR

Ebeveynlere de tavsiyelerde bulunan Özabacı, “Tabii ki bu süreçte ailelerin de çocuklarına eşlik ederek nasıl yardım edeceklerini sorgulamaları hatta çocukları ile arkadaşça, sakin ve destekleyici paylaşımlarda bulunmaları çok rahatlatıcı olacaktır. Olumlu düşünceleri zihninden uzaklaştırmamak, iyi gelen, rahatlatan düşünceleri, umut veren gelecek hayallerini zaman zaman düşünmek destekleyici olacaktır. Huzuru kaçırabilecek konuşmalar, kişiler, haberler olduğunda olumsuz etkilenmemek için ortamdan uzaklaşmak yerindedir. Sınavla ya da sınav konularıyla ilgili gençler kendilerine ilişkin ön yargılar oluştuğunda bunların yerine olumlu duyguları ve düşünceleri ön plana getirmek güçlendirici olacaktır.” dedi.

En genç aday 15, en yaşlı aday 89 yaşında

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2023-YKS için başvuran en genç adayın 15, en yaşlı adayın 89 yaşında olduğunu belirterek, “Sınava başvurular, 18-22 yaş arasında yoğunlaşmış durumda. 50 yaş ve üzeri 29 bin 650 başvuru bulunuyor.” ifadesini kullandı. Ersoy, bu yıl 22 sınav merkezinde ilk defa YKS yapılacağını kaydetti. Lise son sınıfta okumakta olan aday sayısının 881 bin 407, lise mezunu olup bir yükseköğretim programına yerleşmemiş olan aday sayısının ise 1 milyon 438 bin 755 olduğunu aktaran Ersoy, “Bir yükseköğretim programına yerleşen fakat kayıt yaptırmayan aday sayısı 50 bin 41, bir yükseköğretim programına kayıtlı aday sayısı 561 bin 707, yükseköğretim programından mezun olan aday sayısı 514 bin 87, yükseköğretimden kaydı silinen aday sayısı 81 bin 469 oldu.” dedi. Ersoy, “Sınavlardan 15 dakika önce kapılar kapatılacak, sınav salonuna aday alımı tamamlanmış olacak” hatırlatmasını yaptı.

Engelli adaylar için 2023 YKS’de, üç oturumda toplam 10 bin 103 okuyucu ve işaretleyicinin görev yapacağını bildiren Ersoy, engelli adayların sınavda karşılaşabileceği tüm engelleri ortadan kaldırdıklarını belirtti. Deprem bölgesine belli aralıklarla ziyaret ettiklerine dikkati çeken Ersoy, bölgede nüfus hareketliliğinin fazla olmasından dolayı sınav görevli sayısını ve binaları bu kapsamda düzenlediklerini anlattı. Ersoy, deprem bölgesindeki adaylardan sınav ücreti almadıklarını hatırlatarak, böylece toplam 1 milyon 27 bin 209 adayın sınav ücretinden muaf olduğunu bildirdi. Sınava ikamet ettiği sınav merkezi dışında girecek depremzede adaylara ulaşım ve barınma desteği sağlanacağını hatırlatan Ersoy, en üst düzey güvenlik tedbirleri alınan sınavda toplu taşımya yönelik tedbirlerin alınacağını

ayrıca sınav günleri nüfus müdürlüklerinin açık tutulacağını söyledi.







