Gündem Diplomasi trafiği
POLİTİKA

Diplomasi trafiği

Türkiye, her platformda, Libya ile imzalanan muhtıranın uluslararası hukuka uygun olduğunu ve deniz sınırlandırmasına ilişkin temel ilkelere saygı gösterdiğini anlatırken diplomasi trafiğini de hızlandırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fayiz es-Serrac ve Cumhurbaşkanı Erdoğan
Fayiz es-Serrac ve Cumhurbaşkanı Erdoğan

Türkiye’den bir heyet de dün Rusya’nın başkenti Moskova’ya çıkarma yaptı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet Hafter safında yer alan Moskova’da Libya ile varılan mutabakatlara ilişkin görüşmelerde bulundu. Toplantıda Türk heyeti, Libya ile varılan mutabakatın Akdeniz’in istikrarı ve enerji kaynaklarının kıyıdaş ülkeler arasında adil paylaşımı için önemini aktardı. Rus yetkililerle görüşen heyet, Türkiye’nin Libya ile vardığı anlaşmanın uluslararası boyutuna dikkat çekti ve anlaşmanın BM tarafından tanınan meşru bir hükümetle imzalandığı ve bu nedenle uluslararası hukuka uygun olduğunu hatırlattı.

Akdeniz'de ateşle oyun
GÜNDEM
Akdeniz'de ateşle oyun
Akdenizde ateşle oyun

Akdeniz'de ateşle oyun

Yunanistan, İsrail gazının Avrupa'ya taşınmasına onay verecek.
Milyonluk çığlık

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