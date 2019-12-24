Diplomasi trafiği

Türkiye’den bir heyet de dün Rusya’nın başkenti Moskova’ya çıkarma yaptı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet Hafter safında yer alan Moskova’da Libya ile varılan mutabakatlara ilişkin görüşmelerde bulundu. Toplantıda Türk heyeti, Libya ile varılan mutabakatın Akdeniz’in istikrarı ve enerji kaynaklarının kıyıdaş ülkeler arasında adil paylaşımı için önemini aktardı. Rus yetkililerle görüşen heyet, Türkiye’nin Libya ile vardığı anlaşmanın uluslararası boyutuna dikkat çekti ve anlaşmanın BM tarafından tanınan meşru bir hükümetle imzalandığı ve bu nedenle uluslararası hukuka uygun olduğunu hatırlattı.

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