Diplomatik ağa 2020’de 24 ilave

Diplomatik misyon sayısında dünyada ilk beşte bulunan Türkiye, 246 olan temsilcilik sayısını gelecek yıl sonunda 24 ilave ile 270’e yükseltmeyi planlıyor.

AK Parti’nin diplomaside yurt dışı teşkilatlanma atağı meyvelerini verdi. Türkiye’nin 2002 yılında 163 yurt dışı temsilciliği bulunuyordu. Bu sayı 2019’da 246’ya ulaştı. Yurt dışı temsilciliklerinin 142'sini büyükelçilik, 13'ünü daimi temsilcilik, 86'sını başkonsolosluk oluşturdu. Bunların yanı sıra ticaret ofisleri de bu süreçte hizmet vermeye başladı.

EN FAZLA AVRUPA’DA

Türkiye’nin en fazla temsilciliği Avrupa’da bulunuyor. Avurap’da Türkiye’nin 94 temsilciliği var. Türkiye 2020 yılı sonunda halen 246 olan temsilciliğini 270’e yükseltmeyi hedefliyor.

Misyon sayısının artmasında Türkiye’nin Afrika ve Latin Amerika açılımları etkili oldu. Bu bölgelerde temsilcilik sayısı hızla arttı. Afrika’da 2002’de 12 olan büyükelçilik sayısı 42’ye ulaştı. 2002’de Latin Amerika’da 6 olan büyükelçilik sayısı bugün 17’ye yükseldi. Afrika açılımı çerçevesinde Afrika ülkeleri ile olan diplomatik, ekonomik, ticari ve kültürel ilişkiler daha da güçlendirilecek; ülkemiz ile bölge ülkeleri arasında dış ticaret hacmi artırılması hedefleniyor. Bu amaca ulaşmak için Afrika’daki temsilcilik sayısının artması da planlanıyor.

SAHA TECRÜBELERİ GÜÇLENDİRİLECEK

Türkiye’nin yurt dışı misyonlarında ihtiyaç duyduğu personelin nicelik, nitelik ve asgari yeterlilik açısından tespiti yapılması, ihtiyaçlar çerçevesinde kamu personelinin ve kamu dışı insan kaynağının yurt dışı misyonlarda görevlendirilmesini kolaylaştıracak ve cazip hale getirecek mevzuat çalışması da sürdürülüyor. Uluslararası ilişkileri koordine eden birimlerdeki insan kaynağının, bölge uzmanlığı, yaygın yabancı dil, yerel dil okuryazarlığı, diplomatik iletişim, müzakere teknikleri ve saha tecrübesi açısından güçlendirilmesi hedefleniyor.