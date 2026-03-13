Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü su kanalına düştü

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samsun istikametine seyir halindeki S.U. idaresindeki 55 RN 169 plakalı otomobil, Kelikler mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına düştü.

Kanal içerisinde bulunan betona çarparak duran otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.