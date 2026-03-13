Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Samsun
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü su kanalına düştü

19:01 13/03/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Samsun-Sinop karayolu
Samsun'da seyir halindeki S.U. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle su kanalına düştü. Yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Samsun’un Bafra ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin su kanalına düştüğü kazada yaralandı.


Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samsun istikametine seyir halindeki S.U. idaresindeki 55 RN 169 plakalı otomobil, Kelikler mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına düştü.


Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı

Kanal içerisinde bulunan betona çarparak duran otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Kaza
#Su Kanalı
#Yaralı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
