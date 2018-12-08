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Direnişin sembolü Kudüs’ü özlüyor

İsrail askerleri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülürken çekilen fotoğrafıyla dünyada infiale yol açan Kudüs direnişinin sembol ismi olan Fevzi El-Cüneydi “Hayatımda hiç Kudüs’e gitmedim. Kudüs’e gitmeyi çok istiyorum“ dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fevzi El-Cüneydi
Fevzi El-Cüneydi

Kudüs direnişin sembol isimlerinden Fevzi el-Cuneydi, Müslümanların ilk kıblesine dönme özlemi çekiyor. ABD’nin Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanımasının ardından 7 Aralık 2017’de işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde yaşanan olaylar sırasında “gözleri bağlanarak” 20’yi aşkın İsrail askeri tarafından gözaltına alınan Cuneydi, olayın 1’inci yılında konuştu.

İÇECEK SATIYOR

Çalışamaz durumdaki babasına, 6 kardeşine ve hasta annesine bakmak zorunda olan genç Filistinli, el arabası ile sıcak içecek satarak evine ekmek götürmeye çalışıyor. Cuneydi, İsrail’in çocuklara, tutuklulara ve tüm Filistin halkına yönelik muamelesini ortaya koyan ve İsrail’in yüzünü dünyaya bir kez daha tanıtan bir kare olduğunu söyledi.

Gözaltına alındıktan sonra, İsrail askerleri tarafından şiddetli bir şekilde darp edildiğini ve hayatında hiç Kudüs’e gidemediğini belirten Cuneydi, “Kudüs’e gitmeyi çok istiyorum. Ne desem de Kudüs’ü ne kadar sevdiğimi anlatamam. Orası bizim peygamberimizin İsra yolculuğu yaptığı yerdir. İsrail ve ABD burayı işgal etmiş. Ama inşallah bir gün orası özgürlüğüne kavuşacaktır. Bizi yarı yolda yalnız bırakan Arap ülkeleri istedikleri kadar İsrail’in yanında dursun” dedi. Çay ve kahve sattığını, geri kalan zamanlarında üniversiteler başta olmak üzere eğitim kurumları ve sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen etkinliklere katıldığını ifade eden Cuneydi “Burada İsrail’in çocuklara yönelik gözaltı politikasını anlatmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

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ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Türkiye halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini yineleyen Cuneydi şöyle konuştu: “Türkiye halkına ve Erdoğan’a Filistin davasının yanında durdukları için teşekkür ederim. Erdoğan, tüm Arap ülkeleri liderleri sessiz kalırken ABD’den ve İsrail’den korkmadan Kudüs, Filistin’in başkentidir diyebilen tek liderdir”

OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM

Oğlunu büyük bir hayranlıkla dinleyen 44 yaşındaki Muhammed El-Cuneydi, “Fevzi gibi bir oğlum olduğu için gurur duyuyorum. Onun Kudüs için ortaya koyduğu cesaret ve hamasetten dolayı şeref duyuyorum” şeklinde konuştu.

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