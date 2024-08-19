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Dışı kek içi zehir

Zehir tacirleri uyuşturucu etken maddelerle imal edilen gıdalarla gençleri zehirliyor. İnternet üzerinden derin uyku ve rahatlatıcı etki yaptığı vaadiyle pazarlanan ‘kek’ ve ‘kornet’ tarzı ürünlerin içeriğinde esrar olduğu ortaya çıktı.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 19/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:20 - 19/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İçişleri Bakanlığı’nca yapılan operasyonlar sonrası sokaklarda etkinliğini kaybeden zehir tacirleri, internet ortamında çeşitli adlar altında uyuşturucu etken maddelerle imal edilen gıdalarla gençleri zehirliyor. Derin uyku ve rahatlatıcı etki vaadiyle içerisinde esrar olan ‘kek’ ve ‘kornet’ tarzı ürünler satılmaya başlandı.

HAM MADDESİ KENEVİR

Ürün içeriğinde Delta-9 olarak belirtilen tetrahidrokannabinol (THC), yani halk arasında hint keneviri olarak bilinen bitkinin içeriğindeki “analjezik” maddenin yer aldığı görülen unlu mamullerin, 600 ila bin lira arasında fiyatlara satıldığı aktarıldı.

REKLAMI KAYNIYOR

Sosyal medya kanallarında ürünlere ilişkin kullanıcı deneyimlerini paylaşan sitede, ürünleri kullanan kişilerin derin bir uykuya girdiği belirtiliyor. Sitede, ayrıca sosyal medya linklerine yer veriliyor. Narkotik birimlerince yurt dışından getirilen ürünlere ilişkin detaylı bir inceleme yapılması beklenirken kullanıcıların kan çanağına dönmüş görüntüleri ise korku uyandırıyor. Kullanıcıların yüksek puan verdiği yorumlar ile satış adetleri giderek artan sitenin bir an önce erişime engellenmesi beklenirken, uyuşturucu keklerin sosyal medya kanalları üzerinden de reklamının yapılması ise tepki çekti.

KULLANAN DA SATAN DA SUÇLU

Türkiye’de esrar üretimi ve tüketimi yasaklı. Türk Ceza Kanunu’nda uyuşturucu madde imal ve ticaretine ilişkin suçlar, kullanımını kolaylaştırma suçları, kullanım için alım satımı ile kullanım ve bulundurulmasına ilişkin suçlara yönelik hapis cezası uygulanıyor. TCK’nın 191. maddesince düzenlenen yasaya göre, kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde alan ya da satan kişilere, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.


Türkiye'nin tek kadın pilotu: Hayali kadın gyrocopter timi kurmak

Türkiye'de, haritalandırma uçuşu yapıp aynı zamanda gyrocopter hava aracını kullanan tek kadın pilot olan Hatice Nur Gündoğdu; genç pilotların yetiştirilmesine katkı sağlarken, yaptığı başarılı projelerle de dikkat çekiyor. Birlikte projeler yürüttüğü Türk Hava Kurumu'nun (THK) aday göstermesi sonucu, 2019 yılında Uluslararası Hava Federasyonu (FAI) tarafından ‘Genel Havacılık' kategorisinde dünyada sadece 26 kişiye verilen ‘The Paul Tissandier' diploması alan Gündoğdu, THK tarafından FAI'nın düzenlediği ‘The FAI Silver Medal' kategorisinde de Türkiye'yi temsilen tek aday olarak gösterildi. Gündoğdu, en büyük hedefinin gyrocopter hava aracı ile birkaç kadın pilottan oluşan bir gösteri ekibi kurmak olduğunu söyledi.

Kırgızistan'a geziye gitti hayalini Karadeniz'de gerçekleştiriyor: Türkiye'de ilk ve tek olacak

Kırgızistan'a geziye giden İlker Timur Demir, oradaki atmosferden çok etkilenerek hayalindeki projeyi memleketi Trabzon'da gerçekleştirmeye çalışıyor. Avrupa'da Macaristan'da, Türkiye'de ise Trabzon'da hayata geçecek olan proje, yemeğinden giysisine kadar Kırgızistan kültürünü yansıtacak. Kırgızistan'dan getirdiği orijinal malzemeleri Düzköy'e bağlı Çal Mahallesi'ndeki iş yerine monte eden Demir, Kırgızistan'a gidemeyenleri ayaklarına kadar getirdiklerini belirterek, "Türkiye'de tek bir proje. Bizzat Kırgızistan'dan alınıp gelinen oradaki ismiyle 'boz üy', bizim tabirimizle 'otağ', bizzat orijinallerini alıp gelip burada montajını yaptık. Vatandaşlarımıza bu güzelliği göstermek ve bu atmosferi yaşamalarını sağlayacağız" dedi.

Alevlere kesintisiz müdahale: Devletin tüm imkanları seferber edildi üç bölgede yangın kontrol altında

Ülke genelinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele aralıksız devam ederken tedbir amacıyla; İzmir, Aydın, Bolu ve Manisa'da toplam 3 bin 971 kişi güvenli alanlara tahliyesi gerçekleştirildi. İletişim Başkanlığı, 2 gün içinde hava araçlarıyla 583 saatlik uçuşta 2 bin 134 sorti yapıldığını ve 7 bin 662 ton su atıldığını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı üç bölgede yangının kontrol altına alındığını açıklarken, "15 Eylül'e kadar alarm durumundayız. Vatandaşlarımızdan tedbirli olmalarını rica ediyoruz. Bir çakmak bile çakmayın" diyerek uyardı. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınında onlarca dönüm alan zarar gördü. Yanan alanlar dron ile havadan görüntülendi.


#Toplum
#aktüel
#Zehir Tacirleri
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