Dışı kek içi zehir

İçişleri Bakanlığı’nca yapılan operasyonlar sonrası sokaklarda etkinliğini kaybeden zehir tacirleri, internet ortamında çeşitli adlar altında uyuşturucu etken maddelerle imal edilen gıdalarla gençleri zehirliyor. Derin uyku ve rahatlatıcı etki vaadiyle içerisinde esrar olan ‘kek’ ve ‘kornet’ tarzı ürünler satılmaya başlandı.

HAM MADDESİ KENEVİR

Ürün içeriğinde Delta-9 olarak belirtilen tetrahidrokannabinol (THC), yani halk arasında hint keneviri olarak bilinen bitkinin içeriğindeki “analjezik” maddenin yer aldığı görülen unlu mamullerin, 600 ila bin lira arasında fiyatlara satıldığı aktarıldı.

REKLAMI KAYNIYOR

Sosyal medya kanallarında ürünlere ilişkin kullanıcı deneyimlerini paylaşan sitede, ürünleri kullanan kişilerin derin bir uykuya girdiği belirtiliyor. Sitede, ayrıca sosyal medya linklerine yer veriliyor. Narkotik birimlerince yurt dışından getirilen ürünlere ilişkin detaylı bir inceleme yapılması beklenirken kullanıcıların kan çanağına dönmüş görüntüleri ise korku uyandırıyor. Kullanıcıların yüksek puan verdiği yorumlar ile satış adetleri giderek artan sitenin bir an önce erişime engellenmesi beklenirken, uyuşturucu keklerin sosyal medya kanalları üzerinden de reklamının yapılması ise tepki çekti.

KULLANAN DA SATAN DA SUÇLU

Türkiye’de esrar üretimi ve tüketimi yasaklı. Türk Ceza Kanunu’nda uyuşturucu madde imal ve ticaretine ilişkin suçlar, kullanımını kolaylaştırma suçları, kullanım için alım satımı ile kullanım ve bulundurulmasına ilişkin suçlara yönelik hapis cezası uygulanıyor. TCK’nın 191. maddesince düzenlenen yasaya göre, kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde alan ya da satan kişilere, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.







