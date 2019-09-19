Gündem Dişi uyuşmayınca doktoru bıçakladı
BURSA

Dişi uyuşmayınca doktoru bıçakladı

Bursa'da dişini çektirmek için gittiği hastanede dişi uyuşmayan 18 yaşındaki genç, tartıştığı doktor Hamdi Gören'i bıçakladı. Saldırgan genç gözaltına alınırken hastanedeki doktorlar iş bırakarak şiddeti kınadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hamdi Gören
Hamdi Gören

Bursa'da hastaneye dişini çektirmek için gelen bir genç tarafından bıçakla yaralanan diş hekimi tedavi altına alındı. Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’ne gelen M.D. (18), Genel Diş Polikliniği’nde diş hekimi Hamdi Gören tarafından muayene edildi. Dişinin çekilmesi için Gören tarafından iki kez uyuşturucu iğne yapılan M.D'nin, bu işlemin bir defa daha uygulanmasını istemesi ve hekimin bunu reddetmesi ile aralarında tartışma çıktığı öne sürüldü. M.D, tartışmanın büyümesi üzerine yanında taşıdığı bıçakla Hamdi Gören'i göğsünün koltuk altı kısmından yaraladı. Olay yeri yakınındaki Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Gören'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şüpheli M.D. ise Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Bursa’da bıçaklanan doktorun mesai arkadaşları saldırıyı kınadı. Saldırının ardından hastanedeki doktorlar iş bıraktı.

Doktor öldüren sanıklara müebbet

  • Saldırganlara hapis cezası verildi.
  • Elazığ'da 8 Aralık 2018’de Doç. Dr. Mustafa Girgin'in evinde bıçakla öldürülmesine ilişkin yargılanan tıp fakültesi öğrencisi Fatih Şemsettin Aktaş ve pratisyen hekim Çağla Balo'ya, "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

Bursa'da dev operasyon: Tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar
GÜNDEM
Bursa'da dev operasyon: Tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar
Belediyeleri Kandil yönetiyor

Belediyeleri Kandil yönetiyor

​İşleyişi dağdan gelen tam yetkili teröristler sağlıyor.
ABD’ye iki hafta süre

ABD’ye iki hafta süre

​Erdoğan güvenli bölge konusunda ABD'yi yine uyardı.
Mescidi kapattı

Mescidi kapattı

İmamoğlu ile birlikte CHP fabrika ayarlarına döndü.
Pençe genişliyor

Pençe genişliyor

Komandolar kar altında teröristlerin ensesinde olacak.
Evladımın hayallerini çaldılar

Evladımın hayallerini çaldılar

​Özkan'ın hayali polis veya asker olmaktı.
İran’ın petrol tesisleri hedefte

İran’ın petrol tesisleri hedefte

​Pentagon Beyaz Saray'a askeri seçenekleri sundu.
Maraş'ta<br>saflar sıklaşıyor

Maraş'ta
saflar sıklaşıyor

​Fransa ve İngiltere, Rumların tezinde buluştu.
Zeytin Dalı bölgesine 3 fakülte

Zeytin Dalı bölgesine 3 fakülte

​Bölgedeki Suriyeli gençler kendi üniversitelerin okuma şansı bulacak.
Faiz düştü<br>satışlar arttı

Faiz düştü
satışlar arttı

​Satılan konut sayısı geçen aya göre yüzde 8.1 artış gösterdi.
Girit korkusu

Girit korkusu

Oruç Reis'in Girit açıklarında dümen kırma ihtimali, Atina'yı ürkütüyor.
PKK'ya<br>135 tonluk darbe

PKK'ya
135 tonluk darbe

​Teröristlerin zehir ticaretine büyük darbe vuruldu.
2 terörist etkisiz hale getirildi

2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri bakanlığı, Hakkari'de yürütülen operasyonlara dair açıklama yaptı.
FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

​Amerikan Merkez Bankası, faizi 25 baz puan indirdi.
Aslan '1' puanla başladı

Aslan '1' puanla başladı

Belçika'da akıllarda Babel'in kaçırdığı gol kaldı.
Erken seçim gündemde yok

Erken seçim gündemde yok

​AK Parti sözcüsü Çelik, MKYK'nın ardından konuştu.
Yurt dışına ilk kez Türkiye için çıktı

Yurt dışına ilk kez Türkiye için çıktı

​Dev uçak Teknofest'te yaptığı şovla büyük beğeni topladı.
Bolton'ın yerine geliyor

Bolton'ın yerine geliyor

ABD'nin yeni ulusal güvenlik danışmanı belli oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.