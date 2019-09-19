Dişi uyuşmayınca doktoru bıçakladı

Bursa'da hastaneye dişini çektirmek için gelen bir genç tarafından bıçakla yaralanan diş hekimi tedavi altına alındı. Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’ne gelen M.D. (18), Genel Diş Polikliniği’nde diş hekimi Hamdi Gören tarafından muayene edildi. Dişinin çekilmesi için Gören tarafından iki kez uyuşturucu iğne yapılan M.D'nin, bu işlemin bir defa daha uygulanmasını istemesi ve hekimin bunu reddetmesi ile aralarında tartışma çıktığı öne sürüldü. M.D, tartışmanın büyümesi üzerine yanında taşıdığı bıçakla Hamdi Gören'i göğsünün koltuk altı kısmından yaraladı. Olay yeri yakınındaki Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Gören'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şüpheli M.D. ise Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Bursa’da bıçaklanan doktorun mesai arkadaşları saldırıyı kınadı. Saldırının ardından hastanedeki doktorlar iş bıraktı.

Doktor öldüren sanıklara müebbet

Saldırganlara hapis cezası verildi.

Elazığ'da 8 Aralık 2018’de Doç. Dr. Mustafa Girgin'in evinde bıçakla öldürülmesine ilişkin yargılanan tıp fakültesi öğrencisi Fatih Şemsettin Aktaş ve pratisyen hekim Çağla Balo'ya, "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası verildi.