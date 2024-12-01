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Dışişleri Bakanı Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken'le Suriye'yi görüştü: Terör faaliyetlerine izin yok

Dışişleri Bakanı Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken'le Suriye'yi görüştü: Terör faaliyetlerine izin yok

17:541/12/2024, Pazar
G: 1/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Antony Blinken - Hakan Fidan (Foto: Arşiv)
Antony Blinken - Hakan Fidan (Foto: Arşiv)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Ortadoğu'daki gelişmeleri telefonda görüştü. Suriye'de barış için rejim ile muhalefetin siyasi süreci sonuçlandırması gerektiğini vurgulayan Bakan Fidan, "Türkiye ve Suriyeli sivillere yönelik terör faaliyetlerine asla izin verilmeyecek" dedi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ana gündem Suriye

Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

Bakan Fidan, Türkiye'nin bölgede istikrarsızlığı artıracak her türlü gelişmeye karşı olduğunu, bu çerçevede
Suriye'deki gerginliğin azaltılmasından yana olduklarını söyledi.

Terör faaliyetlerine izin yok

Suriye'de barış ve huzurun tesisi için rejim ile muhalefet arasındaki siyasi sürecin sonuçlanması gerektiğini ifade eden
Bakan Fidan, Türkiye ve Suriyeli sivillere dönük terör faaliyetlerine asla izin vermeyeceklerini belirtti.

"İsrail verdiği sözleri tutsun"

Bakan Fidan ayrıca, Lübnan'daki ateşkesin kalıcı olması için İsrail'in verdiği sözleri tutması gerektiğini, Gazze'de ateşkesin bir an önce sağlanması ve insani yardımın bölgeye ulaştırılması gerektiğini söyledi.

Görüşmede, Ukrayna ve Güney Kafkasya konuları da görüşüldü.



#Hakan Fidan
#ABD
#Türkiye
#Antony Blinken

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