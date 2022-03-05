Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan çağrı: Taraflar Antalya'da buluşsun

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin olağanüstü nitelikli NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu NATO karargahında basın toplantısı düzenledi. Rusya ve Ukrayna taraflarının da dahil olacağı barış görüşmeleri için 11-13 Mart’ta yapılacak Antalya Diplomasi Forumu’nda (ADF) uygun bir zemin olabileceğini kaydeden Çavuşoğlu, savaşın başlamasından önce her iki ülkenin dışişleri bakanını bir araya getirmeye planladıklarını hatırlattı.

Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda ABD’li mevkidaşı Antony Blinken’la selamlaştı.

LAVROV GELECEĞİNİ TEYİT ETTİ

Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile mesajlaştığını belirterek, Rus mevkidaşının Antalya’ya geleceğini teyit ettiğini bildirdi.

Sergey Lavrov

Bakan Çavuşoğlu, “Ukraynalılarla Rusya tarafını en azından bakanlar düzeyinde bir araya getirmek isteriz. Antalya Diplomasi Forumu da buna vesile olursa seviniriz. Öyle görünüyor ki, Sergey Lavrov’la bu forum marjında görüşmek isteyen müttefikler ve dışişleri bakanları da ya da uluslararası örgütlerin temsilcileri de var.” dedi.

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TÜRK HAVA SAHASININ AÇIK OLMASI ÖNEMLİ

Öte yandan, Türk hava sahasını da açık tutuklarını belirten Çavuşoğlu, “Hava sahası kapalı olsaydı biz AGİT’in Özel Gözlem Misyonu’nu Soçi’den İstanbul’a getiremezdik.” dedi. Çavuşoğlu, Türkiye hava sahasının açık olmasının yalnızca Türkiye açısından değil, yaptırım uygulayan ülkeler ve onların vatandaşları bakımından da önemli olduğunu vurgulayarak, “Bu hava sahasının açık olması stratejik ve insani bakımdan önemlidir. O yüzden biz hava sahasını açık tutuyoruz” dedi.

9 bin 653 Türk tahliye edildi

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna’dan tahliye eden Türk vatandaşlarının sayısına ilişkin, “Kayıtlı 9 bin 653 tahliye gerçekleşti.” ifadelerini kullandı. Bunlardan 6 bin 690’ını kendilerinin tahliye ettiğini aktaran Çavuşoğlu, ayrıca kendi imkanlarıyla yola çıkan Türk vatandaşlarının da olduğunu bildirdi.

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