Gündem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlundan çağrı Taraflar Antalyada buluşsun
ANKARA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan çağrı: Taraflar Antalya'da buluşsun

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus ve Ukrayna dışişleri bakanlarını 11-13 Mart’ta yapılacak Antalya Diplomasi Forumu’nda bir araya getirmek istediklerini söyledi. Çavuşoğlu, Lavrov ile mesajlaştığını, Rus mevkidaşının Antalya’ya geleceğini duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlundan çağrı: Taraflar Antalyada buluşsun
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin olağanüstü nitelikli NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu NATO karargahında basın toplantısı düzenledi. Rusya ve Ukrayna taraflarının da dahil olacağı barış görüşmeleri için 11-13 Mart’ta yapılacak Antalya Diplomasi Forumu’nda (ADF) uygun bir zemin olabileceğini kaydeden Çavuşoğlu, savaşın başlamasından önce her iki ülkenin dışişleri bakanını bir araya getirmeye planladıklarını hatırlattı.

Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda ABD’li mevkidaşı Antony Blinken’la selamlaştı.
Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda ABD’li mevkidaşı Antony Blinken’la selamlaştı.

LAVROV GELECEĞİNİ TEYİT ETTİ

Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile mesajlaştığını belirterek, Rus mevkidaşının Antalya’ya geleceğini teyit ettiğini bildirdi.

Sergey Lavrov
Sergey Lavrov

Bakan Çavuşoğlu, “Ukraynalılarla Rusya tarafını en azından bakanlar düzeyinde bir araya getirmek isteriz. Antalya Diplomasi Forumu da buna vesile olursa seviniriz. Öyle görünüyor ki, Sergey Lavrov’la bu forum marjında görüşmek isteyen müttefikler ve dışişleri bakanları da ya da uluslararası örgütlerin temsilcileri de var.” dedi.

TÜRK HAVA SAHASININ AÇIK OLMASI ÖNEMLİ

Öte yandan, Türk hava sahasını da açık tutuklarını belirten Çavuşoğlu, “Hava sahası kapalı olsaydı biz AGİT’in Özel Gözlem Misyonu’nu Soçi’den İstanbul’a getiremezdik.” dedi. Çavuşoğlu, Türkiye hava sahasının açık olmasının yalnızca Türkiye açısından değil, yaptırım uygulayan ülkeler ve onların vatandaşları bakımından da önemli olduğunu vurgulayarak, “Bu hava sahasının açık olması stratejik ve insani bakımdan önemlidir. O yüzden biz hava sahasını açık tutuyoruz” dedi.

9 bin 653 Türk tahliye edildi

  • Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna’dan tahliye eden Türk vatandaşlarının sayısına ilişkin, “Kayıtlı 9 bin 653 tahliye gerçekleşti.” ifadelerini kullandı. Bunlardan 6 bin 690’ını kendilerinin tahliye ettiğini aktaran Çavuşoğlu, ayrıca kendi imkanlarıyla yola çıkan Türk vatandaşlarının da olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ukrayna’dan 310 kardeşimiz daha yola çıktı
GÜNDEM
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ukrayna’dan 310 kardeşimiz daha yola çıktı

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları bir araya geldi
DÜNYA
NATO ülkelerinin dışişleri bakanları bir araya geldi

Bakan Çavuşoğlu Ukrayna Büyükelçisi Bodnar ile görüştü
GÜNDEM
Bakan Çavuşoğlu Ukrayna Büyükelçisi Bodnar ile görüştü
Türkiyede görüşmeye yeşil ışık

Türkiye'de görüşmeye yeşil ışık

Rusya: ​Bakanların bir araya gelmesini destekliyoruz.
Galatasaray Adasınınne olacağı belli oldu

Galatasaray Adası'nın
ne olacağı belli oldu

​Sarı kırmızılılar uzun süren mücadelenin ardından hedefine ulaştı.
İşgalde 10uncu gün: Silahlar susacak mı?

​Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Avrupa'ya seslendi.
Polonya'ya gidiyor

Polonya'ya gidiyor

​Malatya'dan ayrıldı, Polonya devine imza atacak.

​Erdoğan ile Zelenskiy telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

'Rus askerleri<br> arkadaşlarımı acımasızca öldürdü'

'Rus askerleri
arkadaşlarımı acımasızca öldürdü'

Ukrayna'dan gelenler yaşadıklarını anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.