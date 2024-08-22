Dışişleri Bakanlığı 'AB fonlarına' ilişkin iddiaları yalanladı

Bazı yayın organlarında yer alan, AB fonlarının Türkiye Ulusal Ajansı tarafından belli vakıf ve derneklere tahsis edildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edilen açıklamada, Türkiye Ulusal Ajansının 2004'ten bu yana Türk vatandaşlarına yurt dışında eğitim, staj ve gönüllülük gibi yollarla bireysel ve mesleki gelişim imkanı sağladığı belirtildi.