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ANKARA

Dışişleri Bakanlığı: PKK'nın hastaneye yaptığı saldırıyı şiddetle lanetliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, YPG/PKK'nın Tel Rıfat'tan Afrin'de bir hastaneye yaptığı ve çok sayıda sivilin öldüğü saldırıyı "şiddetle" lanetledi.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanlığı: PKKnın hastaneye yaptığı saldırıyı şiddetle lanetliyoruz
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Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin ilçesine art arda 2 füze saldırısı gerçekleştirdi.

Afrin ilçe merkezine yönelik ilk saldırıdan yaklaşık 15 dakika sonra yaralılar hastaneye kaldırılırken sivil savunma ekiplerini hedef alan ikinci bir saldırı düzenlendi.

Saldırılarda 13 sivil hayatını kaybederken, 20'den fazla kişi de yaralandı.

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"Terör örgütüne verdiğiniz desteği sonlandırın"

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Afrin şehir merkezine ve Suriye Amerikan Tıp Derneği destekli El Şifa Hastanesine ve Acil Bölümü’ne bugün (12 Haziran) PKK/YPG/SDG tarafından Tel Rıfat’tan yapılan, aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz. Hayatını kaybeden Suriyeli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Masum sivilleri ve Suriye halkına her koşulda hizmet vermek için yılmadan çalışan sağlık çalışanlarını top ve füzeyle hedef almaktan çekinmeyen PKK/YPG/SDG, terör örgütü kimliğini ve kanlı yüzünü bir kez daha göstermiştir.

Bu itibarla, uluslararası toplumu gerçekleri görmeye, farklı isimler altında faaliyet gösteren bu terör örgütüne desteklerini sonlandırmaya davet ediyoruz.

Milli güvenliğimize ve Suriyeli sivillere tehdit teşkil eden tüm terör örgütleriyle her zaman ve her yerde mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi yineliyoruz.

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