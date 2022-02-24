Dışişleri Bakanlığı: Rusya'nın operasyonunu reddediyoruz

Bakanlıktan, Rusya Federasyonu tarafından Ukrayna'ya yönelik başlatılan askeri operasyon hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna’ya yönelik olarak başlatılan askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz. Bu saldırı, Minsk mutabakatlarını ortadan kaldırmanın ötesinde, uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir ve bölgemizin ve dünyanın güvenliğine ciddi bir tehdit teşkil etmektedir. Ülkelerin toprak bütünlükleri ve egemenliklerine saygı duyulması gerektiğine inanan Türkiye, sınırların silah yoluyla değiştirilmesine karşıdır. Rusya Federasyonu'nu da bu haksız ve hukuksuz eylemi bir an önce durdurmaya çağırıyoruz. Ukrayna’nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğimiz devam edecektir" denildi.

FOTOĞRAF 41 Dünya Rusya'nın Donbas'a askeri hakerat başlattığı haberi ile güne uyandı. Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattığını duyurmasının ardından bölgeden sıcak görüntüler gelmeye başladı. İşte Rusya-Ukrayna krizinde son durum... İlk gelen bilgilere göre bölgede çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi. İnsanların bölgeden kaçışı devam ediyor. Çoğu kişi metro istasyonlarına ve sığınaklara gizlendi. Bölgenin dört bir yanından patlama sesleri ve sirenler duyuluyor. Havaalanı pistine saldırı gerçekleştirildi. İnsanlar sokak ortasında dua etmeye başladı. İşte savaş bölgesinden elimize ulaşan ilk kareler. Rusya Ukrayna savaşı: Bölgeden ilk kareler Rusya-Ukrayna krizinde beklenen işgal girişimi başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasıyla bölgede siren sesleri duyulmaya başladı. Ukrayna halkının bir çoğu ülkesinden kaçarken kaçamayan insanlar sığınaklara ve metro istasyonlarına akın etti. İşte Rusya Ukrayna savaşında son durum ve bölgeden elimize ulaşan fotoğraflar... BiP'te paylaş

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DÜNYA Putin'in emri sonrası Donbas'a askeri harekat başladı: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler