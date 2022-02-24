Gündem Dışişleri Bakanlığı Rusyanın operasyonunu reddediyoruz
ANKARA

Dışişleri Bakanlığı: Rusya'nın operasyonunu reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı'nca, "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna’ya yönelik olarak başlatılan askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz. Rusya Federasyonu'nu bu haksız ve hukuksuz eylemi bir an önce durdurmaya çağırıyoruz" açıklaması yapıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Dışişleri Bakanlığı: Rusyanın operasyonunu reddediyoruz
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı

Bakanlıktan, Rusya Federasyonu tarafından Ukrayna'ya yönelik başlatılan askeri operasyon hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna’ya yönelik olarak başlatılan askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz. Bu saldırı, Minsk mutabakatlarını ortadan kaldırmanın ötesinde, uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir ve bölgemizin ve dünyanın güvenliğine ciddi bir tehdit teşkil etmektedir. Ülkelerin toprak bütünlükleri ve egemenliklerine saygı duyulması gerektiğine inanan Türkiye, sınırların silah yoluyla değiştirilmesine karşıdır. Rusya Federasyonu'nu da bu haksız ve hukuksuz eylemi bir an önce durdurmaya çağırıyoruz. Ukrayna’nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğimiz devam edecektir" denildi.

Rusya Ukrayna savaşı: Bölgeden ilk kareler
FOTOĞRAF 41
Title
Dünya Rusya'nın Donbas'a askeri hakerat başlattığı haberi ile güne uyandı. Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattığını duyurmasının ardından bölgeden sıcak görüntüler gelmeye başladı. İşte Rusya-Ukrayna krizinde son durum...
Title
İlk gelen bilgilere göre bölgede çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.
Title
İnsanların bölgeden kaçışı devam ediyor.
Title
Çoğu kişi metro istasyonlarına ve sığınaklara gizlendi.
Title
Bölgenin dört bir yanından patlama sesleri ve sirenler duyuluyor.
Title
Havaalanı pistine saldırı gerçekleştirildi.
Title
İnsanlar sokak ortasında dua etmeye başladı.
Title
İşte savaş bölgesinden elimize ulaşan ilk kareler.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Rusya Ukrayna savaşı: Bölgeden ilk kareler
Rusya-Ukrayna krizinde beklenen işgal girişimi başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasıyla bölgede siren sesleri duyulmaya başladı. Ukrayna halkının bir çoğu ülkesinden kaçarken kaçamayan insanlar sığınaklara ve metro istasyonlarına akın etti. İşte Rusya Ukrayna savaşında son durum ve bölgeden elimize ulaşan fotoğraflar...

Putin'in emri sonrası Donbas'a askeri harekat başladı: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler
DÜNYA
Putin'in emri sonrası Donbas'a askeri harekat başladı: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler

Ailemi oradanalmaya çalışıyorum

Ailemi oradan
almaya çalışıyorum

​Ukrayna Başkonsolosluğu'nda hareketli dakikalar.
Savaşın acı yüzü

Savaşın acı yüzü

Bölgeden gelen ilk görüntüler.​
Putinin emri sonrası Donbasa askeri harekat başladı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.