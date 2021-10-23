Gündem Dışişleri Bakanlığından İsrailin Batı Şeriada yeni konut inşasını onaylama planına kınama
ANKARA

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Batı Şeria’da yeni konut inşasını onaylama planına kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Yüksek Planlama Konseyinin gelecek hafta Batı Şeria’daki çeşitli İsrail yerleşimlerinde 3 bin 100 yeni konutun inşasını onaylama planını kınadı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanlığından İsrailin Batı Şeria’da yeni konut inşasını onaylama planına kınama
(Arşiv)

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Yüksek Planlama Konseyinin önümüzdeki hafta Batı Şeria’daki çeşitli İsrail yerleşimlerinde 3 bin100 yeni konutun inşasını onaylama planını kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsrail’in, altı Filistin insan hakları kuruluşunu "terör örgütü" listesine alarak işgal altında bulundurduğu topraklarda insan hakları alanındaki çalışmaları engelleme girişiminin de insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Filistin ihtilafının adil, kalıcı ve kapsamlı çözümü için tek seçenek olan iki devletli çözüm vizyonunu tahrip eden, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi dahil, tek taraflı ve hukuk dışı politikalara son verilmelidir.

Uluslararası toplumu, bölgede uzun vadede kalıcı barış ve istikrarın sağlanabilmesi için, Filistin topraklarının ve Filistin halkının haklarının korunmasını teminen harekete geçmeye çağırıyoruz."

İşgalci İsrail güçleri Filistinli ailenin evine baskın düzenledi: 5 kişi gözaltına alındı
OYNAT 00:31
İşgalci İsrail güçleri Filistinli ailenin evine baskın düzenledi: 5 kişi gözaltına alındı
İşgalci İsrail askerleri, Kudüs'ün güneydoğusundaki Jabal Mukaber kasabasına akşam saatlerinde baskın düzenledi. Filistinli kaynaklar, İsrail askerlerinin bir ailenin evine zorla girdiğini ve aynı aileden 5 kişiyi gözaltına aldığını belirtti. İsrail askerlerinin baskın sırasında evdeki eşyalara zarar verdiği ifade edilirken, 5 Filistinlinin gözaltına alınma nedeni ve nereye götürüldüğü henüz bilinmiyor.

İşgalci İsrail polisi Kudüs’teki Mevlit Kandili kutlamalarına saldırdı
DÜNYA
İşgalci İsrail polisi Kudüs’teki Mevlit Kandili kutlamalarına saldırdı

İşgalci İsrail Şam Kapısı'nda Filistinlilere saldırdı
OYNAT 00:22
İşgalci İsrail Şam Kapısı'nda Filistinlilere saldırdı
İşgalci İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda bulunan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla saldırdı.

10 yaşındaki bir Filistinli çocuk yaralandı, 2'si kadın 4 Filistinli de gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında fotoğrafçı Ahmed Ebu Sobeih ve gazeteci Nisreen Salem'in bulunduğu belirtildi.


Golsüz eşitlik sürüyor

Golsüz eşitlik sürüyor

Trabzonspor deplasmanda Göztepe ile karşılaşıyor.
20 yıldır evinin salonunda tutuyor

20 yıldır evinin salonunda tutuyor

"Yüksek fiyat teklif ettiler satmadık"
Vaka sayısı az da olsa düştü

Vaka sayısı az da olsa düştü

​23 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

​Bakan Koca haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı.

​GZT Giresunspor 3 puanı son dakikada kaybetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Kavala için çağrı yapan 10 büyükelçi için talimatı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan OSB müjdesi verdi.

Erdoğan: Afrika'daki kanlı ve katliamcı geçmişleriyle yüzleşmek istemeyenleri biz muhatap almıyoruz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.