Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Dışişleri Bakanlığı'nın yeni yerleşkesinin temeli yarın atılacak

Dışişleri Bakanlığı'nın yeni yerleşkesinin temeli yarın atılacak

17:2016/09/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Tasarruf tedbirleri de dikkate alınarak, yeni yerleşke devlet bütçesine hiçbir yük getirmeksizin inşa edilecek.
Tasarruf tedbirleri de dikkate alınarak, yeni yerleşke devlet bütçesine hiçbir yük getirmeksizin inşa edilecek.

Dışişleri Bakanlığı'nın hizmet ihtiyaçlarını karşılamak üzere inşa edilecek yeni yerleşkenin temel atma töreni, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığı ve bakanlığa bağlı Avrupa Birliği Başkanlığı, Ankara'da 9 ayrı binada hizmet veriyor. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; yeni projede bakanlığın tüm binaları tek bir yerleşkede toplanacak ve Dışişleri Bakanlığı temsil niteliğine uygun, çağın ihtiyaçlarına cevap veren bir yerleşkeye sahip olacak. Yerleşke, 15 Temmuz Şehitler Bulvarı Ümitköy Kavşağı'nda inşa edilecek.


TASARRUF TEDBİRLERİNE UYGUN PROJE


Tasarruf tedbirleri de dikkate alınarak, yeni yerleşke devlet bütçesine hiçbir yük getirmeksizin inşa edilecek. Yerleşkenin finansmanı için halen Dışişleri Bakanlığı'na tahsisli olan ve atıl durumda bulunan taşınmazın gelirinden faydalanılacak. Böylelikle, kamu kaynakları etkili, ekonomik ve verimli kullanılmış olacak.


3 YIL İÇİNDE TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR


Yeni yerleşkenin yapımı, Dışişleri Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arasında 27 Mart 2025'te imzalanan protokol kapsamında yürütülüyor. 28 Temmuz'da TOKİ tarafından gerçekleştirilen yapım ihalesinin ardından 15 Ağustos'ta fiilen başlayan inşaat çalışmalarının 3 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. Özgün ve anıtsal mimariye sahip olacak yeni yerleşke, diplomatik faaliyetlere uygun bir anlayışla dizayn edildi. Yaklaşık 300 bin metrekare kapalı alana sahip olacak yerleşke, yüksek güvenlik standartları ile gelişmiş fiziki ve teknolojik altyapısıyla öne çıkacak. Çevre dostu bir yaklaşımla tasarlanan projede; çok sayıda toplantı salonu, açık tören alanı, müze-sergi alanı ve sosyal alanlar yer alacak. Yerleşke, sadece bir çalışma mekanı değil; aynı zamanda üretkenliği, iletişimi ve kurumsal aidiyeti pekiştiren ve daha da güçlendiren bir merkez olacak. Çağdaş mimarisi, yenilikçi tasarımı ve yabancı konukların kabul edileceği temsil alanlarıyla Türkiye'nin ve Dışişleri Bakanlığı'nın kurumsal itibarını yansıtırken; her yönüyle çağın gereklerine uygun, modern, güvenli ve rahat bir çalışma ortamı sağlayacak.



#Dışişleri Bakanlığı
#yeni yerleşke
#Recep Tayyip Erdoğan
#temel atma töreni
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yeni yargı paketi ne zaman çıkacak, ne zaman meclise gelecek?