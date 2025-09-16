Yeni Şafak
New York borsası yükselişle açıldı

17:1816/09/2025, Salı
AA
Fed'in bugün başlayacak 2 günlük Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.
New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine dair beklentilerle güne hafif yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,08 artışla 45.919,54 puana tırmandı. S&P 500 endeksi yüzde 0,13 artarak 6.624,13 puana ve ​Nasdaq endeksi yüzde 0,22 artışla 22.397,49 puana çıktı.


Fed'in bugün başlayacak 2 günlük Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın açıklayacağı ekonomik projeksiyonlar ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar para politikasının geleceği açısından önem taşıyor.


Fed'in kritik toplantısı öncesi Banka yönetimiyle ilgili haber akışı da izlenirken, ABD Senatosu dün Başkan Donald Trump'ın Fed Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterdiği Stephen Miran'ın göreve atanmasını onayladı. ABD'de Temyiz Mahkemesi ise Başkan Trump'ın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un görevden alınmasına yönelik talebini reddetti.

Makroekonomik veriler de yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, bugün açıklanan veriler ülkede perakende satışların ağustosta beklentilerin üzerinde artış kaydettiğini gösterdi. Buna göre, ABD'de perakende satışlar ağustosta yüzde 0,6 arttı.


Analistler, iş gücü piyasasındaki zayıflık ve tarifelerin yol açtığı fiyat artışları nedeniyle tüketicilerin harcama ivmesinin yavaşlayabileceğini belirtti. Ülkede sanayi üretimi ise ağustosta azalış beklentilerinin aksine yüzde 0,1 artış kaydetti. ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri de ağustosta aylık bazda yüzde 0,3'er artış kaydetti. Kurumsal tarafta ise Oracle'ın hisseleri, TikTok'un ABD'de faaliyetlerine devam etmesini sağlayacak konsorsiyumda yer aldığı yönündeki haberlerin ardından yüzde 3'ün üzerinde değer kazandı.



