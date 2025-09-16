İletişim Başkanı Burhanettin Duran Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı ile görüştü

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Somali Federal Cumhuriyeti Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Sayın Abdulkadir Mohamed Nur'u, Başkanlığımızda misafir ettik. İki dost ve kardeş ülke olan Türkiye ve Somali arasındaki ilişkileri, birçok alanda olduğu gibi stratejik iletişimde de güçlendirmeye devam edeceğiz. Tarihsel bağlara ve köklü bir geçmişe sahip olduğumuz Somali halkıyla dayanışmamız, iş birliklerimizin ve ortak geleceğimizin inşasında en güçlü dayanağımız olacaktır. Sayın Bakana ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.