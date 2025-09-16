Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İletişim Başkanı Burhanettin Duran Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı ile görüştü

İletişim Başkanı Burhanettin Duran Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı ile görüştü

17:1616/09/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
İletişim Başkanı Duran, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Nur ile bir araya geldi
İletişim Başkanı Duran, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Nur ile bir araya geldi

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Somali Federal Cumhuriyeti Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur ile bir araya geldi.

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Somali Federal Cumhuriyeti Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Sayın Abdulkadir Mohamed Nur'u, Başkanlığımızda misafir ettik. İki dost ve kardeş ülke olan Türkiye ve Somali arasındaki ilişkileri, birçok alanda olduğu gibi stratejik iletişimde de güçlendirmeye devam edeceğiz. Tarihsel bağlara ve köklü bir geçmişe sahip olduğumuz Somali halkıyla dayanışmamız, iş birliklerimizin ve ortak geleceğimizin inşasında en güçlü dayanağımız olacaktır. Sayın Bakana ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



#Somali
#İletişim Başkanlığı
#Burhanettin Duran
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yeni yargı paketi ne zaman çıkacak, ne zaman meclise gelecek?