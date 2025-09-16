Yeni Şafak
16 Ülkenin Dışişleri Bakanlarından “Küresel Sumud Filosu”na destek çağrısı

Nisa Nur Çavuşoğlu
17:0516/09/2025, Salı
16 ülke, Küresel Sumud Filosu’na destek için ortak açıklama yayımladı.
16 ülkenin Dışişleri Bakanı, Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosuna destek verdi. Ortak açıklamada, filoya yönelik saldırı ya da hukuka aykırı müdahale uyarısı yapılarak, uluslararası hukuka saygı çağrısı yinelendi.

Bangladeş, Brezilya, Kolombiya, Endonezya, İrlanda, Libya, Malezya, Maldivler, Meksika, Pakistan, Katar, Umman, Slovenya, Güney Afrika, İspanya ve Türkiye’nin Dışişleri Bakanları, Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosunun güvenliği konusunda ortak bir açıklama yayımladı.

Hukuk dışı eylemden kaçınılmalı

Bakanlar, vatandaşlarının da dahil olduğu bu sivil toplum girişimine yönelik olası tehditlere dikkat çekerek, “Filoya yönelik her türlü hukuka aykırı veya şiddet içeren eylemden kaçınılmalı, uluslararası hukuka ve insancıl hukuka saygı gösterilmelidir” çağrısında bulundu.

Açıklamada, Filonun amacının Gazze halkının acil insani ihtiyaçlarını karşılamak ve savaşın sona erdirilmesi gereğine ilişkin farkındalık oluşturmak olduğu vurgulandı. Dışişleri Bakanları, bu hedeflerin kendi hükümetleri tarafından da paylaşıldığını ifade etti.

Bakanlar ayrıca, uluslararası sularda gemilere yönelik saldırı ya da hukuka aykırı alıkoyma girişimlerinin uluslararası hukuk ve insan haklarının ihlali anlamına geleceğini ve bu tür eylemlerin “hesap verebilirliğe yol açacağını” hatırlattı.




#Global Sumud Flotilla
#Sumud Filosu
#Gazze
