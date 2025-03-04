Dışişleri Sözcüsü Keçeci: İran'ın Ankara Büyükelçiliği maslahatgüzarı bakanlığa davet edildi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, yaptığı yazılı açıklamada, İranlı yetkililerle düzenli olarak bir araya gelip görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, "Bugün de İran Büyükelçiliği maslahatgüzarını bakanlığımıza davet ettik. Görüşmede ikili konular ele alındı. Bazı İranlı yetkililerin Türkiye'ye yönelik iddialarını da gündeme getirdik.

Son dönemde İranlı yetkililerin Türkiye'ye dönük eleştirilerini daha ziyade kamuoyu önünde dile getirdiklerini görüyoruz.

Bu konuda hazırladığımız bir dosyayı daha önce İran tarafına iletmiştik esasen. Biz her halükarda dış politikayla ilgili konuların iç siyasete malzeme edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu çerçevede, diğer bir ülkeye verilmesi gereken kritik mesajları doğrudan muhataplarına iletmeyi tercih ediyoruz. Bugün de bu yolu izledik.

İran'la ilişkilerimize büyük değer veriyoruz.