Trump'tan İran kararnamesine Tahran'dan cevap

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde İran'a yönelik yeni politikasını açıkladı.





Trump, ilk başkanlık döneminde uyguladığı "İran'a maksimum baskı" politikasını yeniden hayata geçirecek başkanlık kararnamesini imzaladı.





İmza atarken süreci değerlendiren Trump, "bu imzayı atmaktan mutlu olmadığını" ve "bunu kullanmak zorunda kalmayacaklarını umduğunu" söyledi.





İran'ın nükleer silaha sahip olmaya çok yaklaştığını söyleyen Trump, "İran petrolünün diğer ülkelere satışını engelleme hakkımızı saklı tutuyoruz." dedi.





Trump ayrıca, İran'ın misilleme yaparak kendisini öldürmeye çalışması halinde, İran'ın yok edileceğini söyledi.





"Nükleer peşinde değiliz"





İran lideri Ali Hamaney'in siyasi danışmanı Ali Şemhani, "İran hiçbir zaman nükleer silah peşinde olmamış ve olmayacaktır. Ancak, siyasi ve teknik boyutlarda yasal haklarını tüm gücüyle savunmaktadır." dedi.





Ülkesinin nükleer faaliyetlerinde şeffaf ve uluslararası taahhütlere uygun hareket ettiğini öne süren Şemhani, "Sözünden dönen ve eylemsiz küresel güçlerin aşırılıklarına karşı duracağız." ifadelerini kullandı.











