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Gündem Dışişlerinden ABDye not ediyoruz tepkisi
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POLİTİKA

Dışişleri'nden ABD'ye 'not ediyoruz' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin İstanbul seçimleriyle ilgili £not ediyoruz' açıklamasına tepki olarak "YSK tarafından alınan bu karara herkesin saygı göstermesi gerekir" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'un ve ABD Kongre üyelerinin İstanbul'da yerel seçimlerin yenilenmesine ilişkin yaptıkları açıklamalara yanıt verdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Özgür ve demokratik seçimler Türkiye'nin devlet geleneğinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Her seçimde ulaşılan yüksek katılım oranı, halkımızın demokrasiye olan bağlılığını ve seçim sistemine olan güvenini en iyi şekilde ortaya koymaktadır.

ABD'DE BENZER DURUMLAR YAŞANDI

İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararı 31 Mart 2019'da yapılan seçimlerde kanuna aykırı unsurların tespit edilmesi nedeniyle alınmıştır ve seçim sonuçlarından bağımsızdır. Seçimleri yönetme ve denetleme yetkisini Anayasamızdan alan ve üyeleri yüksek yargı organları mensupları arasından seçilen Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan bu karara herkesin saygı göstermesi gerekir. Benzer gelişmelerin daha önce ABD ve başka ülkelerde de yaşandığının, bunların demokrasinin kuralları çerçevesinde çözümlendiğinin hatırda tutulması gerekir.

Türk halkının iradesinin sandığa en doğru şekilde yansıması hem kanunlarımızın hem de uluslararası yükümlülüklerimizin bir gereğidir. Bunun yerine getirilmesi, bundan önceki seçimlerde olduğu gibi 23 Haziran'da yapılacak seçimlerde de ülkemizin önceliği olacaktır."

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