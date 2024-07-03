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Dışişlerinden Almanya ve UEFA'nın 'Merih Demiral' hakkındaki skandal kararına tepki: Alman büyükelçi bakanlığa çağrıldı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında A Milli Futbol Takımımız ile Avusturya A Milli Futbol Takımı arasında dün (2 Temmuz) oynanan futbol maçının ardından UEFA tarafından milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açılması kabul edilemez" denildi. Öte yandan Alman Büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı.

Seren Som
16:44 - 3/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 17:44 - 3/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
A Milli Takım'ın Avusturya karşısında iki golünü de kaydeden Merih Demiral, bozkurt işareti yapmıştı.
A Milli Takım'ın Avusturya karşısında iki golünü de kaydeden Merih Demiral, bozkurt işareti yapmıştı.

A Milli Futbol Takımımız'ın dün Avusturya ile oynadığı maça damga vuran yıldız oyuncu Merih Demiral, yaptığı 'bozkurt selamı' nedeniyle UEFA tarafından disiplin kuruluna sevk edildi.


Alman bakan hedef gösterdi

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın Merih'in Bozkurt selamını kınadığı ve X hesabında "Türk aşırı sağcılarının sembollerinin stadyumlarımızda yeri yok" şeklinde bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı. "Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ırkçılığın platformu olarak kullanılması kesinlikle kabul edilemez" diyen Feaser, Merih'i resmen hedef gösterdi.



'Kabul edilemez'

Dışişleri Bakanlığı UEFA'ya tepki göstererek durumun kabul edilemez olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

"2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında A Milli Futbol Takımımız ile Avusturya A Milli Futbol Takımı arasında dün (2 Temmuz) oynanan futbol maçının ardından UEFA tarafından milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açılması kabul edilemez.

Diğer taraftan, Alman Federal Anayasayı Koruma Teşkilatının Eylül 2023'te yayımladığı raporda, her bozkurt işareti yapanın aşırı sağcı olarak nitelendirilemeyeceği vurgulanmışken ve "bozkurt" işareti Almanya'da yasaklı bir simge değilken, Sayın Demiral'a Alman makamları tarafından gösterilen tepkilerin bizatihi kendisinin yabancı düşmanlığı içerdiği değerlendirilmektedir.

Bir spor müsabakasındaki sevinç kutlaması sırasında, tarihi ve kültürel bir sembolün, hiç kimseyi hedef almayan biçimde kullanılmasına yönelik siyasi amaçlı tepkileri kınıyoruz."

Alman elçi bakanlığa çağrıldı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynanan Türkiye-Avusturya maçında Demiral'ın sevinç kutlamasına ilişkin Almanya İçişleri Bakanı Faeser'ın UEFA'dan yaptırım talebinde bulunması üzerine Demiral'a disiplin soruşturması açılması sonrasında Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schulz Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.


Millilerin başarısını hazmedemeyen Enver Aysever bu kez de Merih Demiral’ın 'Bozkurt' işaretine "Sabotaj" dedi

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya’yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Yandaş gazeteci Enver Aysever, kişisel YouTube kanalı üzerinden yaptığı yayında A Milli Futbol Takımımızın Avusturya zaferini yorumladı. Aysever, Avusturya zaferinde attığı gollerle yıldızlaşan Merih Demiral’ın gol sevincinde ‘Bozkurt’ işareti yapmasına “Sabotaj” dedi. Aysever, geçtiğimiz hafta yaptığı canlı yayında da Millilerin başarısını hazmedememiş, Türk Milli Futbol Takımı oyuncularına hakaret etmişti. Öte yandan, UEFA skandal bir karara imza atarak Merih Demiral’ın ‘Bozkurt’ sevinci hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.


#Dışişleri Bakanlığı
#UEFA
#Merih Demiral
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