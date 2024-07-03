Dışişlerinden Almanya ve UEFA'nın 'Merih Demiral' hakkındaki skandal kararına tepki: Alman büyükelçi bakanlığa çağrıldı

A Milli Futbol Takımımız'ın dün Avusturya ile oynadığı maça damga vuran yıldız oyuncu Merih Demiral, yaptığı 'bozkurt selamı' nedeniyle UEFA tarafından disiplin kuruluna sevk edildi.
Alman bakan hedef gösterdi
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın Merih'in Bozkurt selamını kınadığı ve X hesabında "Türk aşırı sağcılarının sembollerinin stadyumlarımızda yeri yok" şeklinde bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı. "Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ırkçılığın platformu olarak kullanılması kesinlikle kabul edilemez" diyen Feaser, Merih'i resmen hedef gösterdi.
'Kabul edilemez'
Dışişleri Bakanlığı UEFA'ya tepki göstererek durumun kabul edilemez olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;
Alman elçi bakanlığa çağrıldı
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynanan Türkiye-Avusturya maçında Demiral'ın sevinç kutlamasına ilişkin Almanya İçişleri Bakanı Faeser'ın UEFA'dan yaptırım talebinde bulunması üzerine Demiral'a disiplin soruşturması açılması sonrasında Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schulz Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.