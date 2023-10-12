Disney'e cezayı Meclis kesecek

Oy birliğiyle kınama kararı çıkarmayı temenni ettiklerini aktaran Yayman, “Çünkü Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında Disney Plus’ın kararını asla kabul etmiyoruz, doğru bulmuyoruz. Ben, daha önce de ifade ettim, gerekirse lisans iptali teklifini getireceğiz. Gerekirse kınama, gerekirse para cezası verilmesi ve reklam yasağının getirilmesi dahil bütün bunları mütalaa edeceğiz” diye konuştu. Yayman, kendisini özgürlük alanı olarak tanımlayan ve dijital ağlarda ifade özgürlüğünü savunduğunu dile getiren mecraların, bir milletin sembolü ve pek çok millete ilham kaynağı olan lider Mustafa Kemal hakkında böyle bir karar vermesini de tasvip etmediklerini, kınadıklarını söyledi.

Platformda dizisi yayınlanan ya da film çeken, bağlantısı olan sanatçıların bu konudaki sessizliğinin de manidar olduğunu belirten Yayman, “Atatürkçülük adını kullanan, Atatürk’ün fotoğrafının arkasına saklanan sözde aydınların, sözde sanatçıların turnusolünün olduğu bir olayla karşı karşıyayız. Bunu doğru bulmuyoruz ve TBMM açılır açılmaz komisyonumuzun ilk toplantısı bu kararı mütalaa etmektir. Ayrıca biz Disney Plus’a da söz hakkı vereceğiz. Onları da TBMM’ye çağıracağız. Bu kararlarının gerekçesi nedir, baskı mı yapıldı, birileri talimat mı verdi? Dijital ağlar bir talimatla mı hareket ediyor? Bunlara cevap hakları var” ifadelerini kullandı.