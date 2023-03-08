Diyanet duyurdu: Hac kuraları e-Devlet üzerinden açıklanıyor

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sebebiyle İslamabad'ın yardım çalışmalarıyla ilgili ülkesinin, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım sağlanması için hava, kara ve deniz köprüsü kurduğunu belirtti.