Mekke
Diyanet İşleri Başkanlığı
, binlerce vatandaşın heyecanla beklediği 2023 yılı hac kura sonuçlarının bugün saat 22.00’den itibaren e-Devlet üzerinden açıklanacağını bildirdi.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda,
"2023 yılı hac kura sonuçlarını bugün saat 22.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilirsiniz"
denildi.
Deprem sonrası ertelenmişti
Deprem sonrası ertelenmişti
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremler nedeniyle 15 Şubat 2023'te yapılması planlanan 2023 yılı hac kurası ileri bir tarihe ertelenmişti.
#Diyanet İşleri Başkanlığı
#Hac kuraları
#e-devlet
1 saat önce
Diyanet duyurdu: Hac kuraları e-Devlet üzerinden açıklanıyor
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