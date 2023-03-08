|
Reklam
Reklam
Gündem

Diyanet duyurdu: Hac kuraları e-Devlet üzerinden açıklanıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, binlerce vatandaşın heyecanla beklediği 2023 yılı hac kura sonuçlarının bugün saat 22.00’den itibaren e-Devlet üzerinden açıklanacağını bildirdi.

11:52 . 8/03/2023 Çarşamba
Diğer
Mekke

Mekke

Diyanet İşleri Başkanlığı
, binlerce vatandaşın heyecanla beklediği 2023 yılı hac kura sonuçlarının bugün saat 22.00’den itibaren e-Devlet üzerinden açıklanacağını bildirdi.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda,
"2023 yılı hac kura sonuçlarını bugün saat 22.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilirsiniz"
denildi.

Deprem sonrası ertelenmişti

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremler nedeniyle 15 Şubat 2023'te yapılması planlanan 2023 yılı hac kurası ileri bir tarihe ertelenmişti.

#Diyanet İşleri Başkanlığı
#Hac kuraları
#e-devlet
1 saat önce
default-profile-img
Diyanet duyurdu: Hac kuraları e-Devlet üzerinden açıklanıyor
Bu kadarına da pes: Yenikapı'da taksicilerin 'sefer iptal' oyunu
ABD harekete geçti: Twitter'a inceleme kararı
Deprem nedeniyle öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri bir yıl ertelendi
KPSS tarihlerini belli oldu: ÖSYM Başkanı Ersoy açıkladı
Osmaniye'de kurulması planlanan konteyner kentlerin 252'si tamamlandı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.