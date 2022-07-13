Gündem Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş doktorları hedef gösteren imamla ilgili konuştu
KONYA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş doktorları hedef gösteren imamla ilgili konuştu

Konya'da öldürülen Dr. Ekrem Karakaya'nın vefatı sonrası doktorlara yönelik sözleriyle tepki toplayan imam hakkında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, konuyla ilgili ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi..

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş doktorları hedef gösteren imamla ilgili konuştu
Ali Erbaş

Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya'nın başka bir hastanenin güvenlik görevlisi Hacı Mehmet Akçay tarafından öldürülmesinden sonra sağlık çalışanları eylem kararı aldı.

2 gün süren iş bırakma eylemiyle ilgili Konya Kayalar Camii İmamı Ahmet Gür'ün sözleri büyük tepki çekti.

İmamdan doktorlara yönelik tepki çeken o sözler

Cuma hutbesinde doktorları hedef alan imam Ahmet Gür, eylemin "daha fazla doktorun öldürülmesine" neden olacağını savunarak ''Sen hastaneden boş dönsen, o doktoru öldürmez misin, dövmez misin, sövmez misin?'' ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Konya Valiliği ve Diyanet İşleri Başkanlığı soruşturma başlattı.

"Aynı gün soruşturma açıldı"

Yaşanan bu gelişmenin ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş olaya ilişkin konuştu.

Sözcü'den Saygı Öztürk'e açıklamalarda bulunan Erbaş, doktorlara yönelik ifadeleriyle tepki çeken imama aynı gün soruşturma açıldığını söyledi.

Diyanet, doktorlara yönelik sözleri nedeniyle Konya'daki imam hakkında soruşturma başlattı
GÜNDEM
Diyanet, doktorlara yönelik sözleri nedeniyle Konya'daki imam hakkında soruşturma başlattı

"Kimsenin şüphesi olmasın, gereği neyse yapılacak"

'Kimsenin şüphesi olmasın' diyen Erbaş, konuyla ilgili gereğinin neyse yapılacağını belirtti.

Erbaş, “Konya'daki olay bizi çok üzdü. Cuma günü minberden oldukça üzücü ve minbere yakışmayan bir konuşma yapan imam ile ilgili aynı gün soruşturma başlattık. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki gereği neyse yapılacaktır.” dedi.

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