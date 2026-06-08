Konya'daki yangında yaralanan itfaiye personeli şehit oldu

Konya'nın Karatay ilçesinde bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Yangına müdahale sırasında yaralanan ve hastanede şehit olan itfaiyeci Mehmet Tekeli'nin ardından, Konya Valisi İbrahim Akın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi.
Karatay ilçesinde Çelik ve Ahşap Büro Mobilyacıları Sitesi'nde bulunan mobilya imalat fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale eden bir itfaiye personeli ağır yaralandı.
Yaralı itfaiyeci Mehmet Tekeli, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
"Mekanı cennet olsun"
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, konuya ilişkin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Karatay ilçemizde çıkan yangına müdahale ederken yaralanan kahraman itfaiyecimiz Mehmet Tekeli, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, mesai arkadaşlarıma sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."
Altay ve Konya Valisi İbrahim Akın, bölgeye giderek yangına müdahale çalışmalarını inceledi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.