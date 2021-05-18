Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bütün devletlerin Filistin için harekete geçmesi gerek

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail’in Mescid-i Aksa’da yaptığı saldırıları ve ardından Filistin’in çeşitli yerlerinde ve şehirlerinde yaptığı katliamları kınamak, lanetlemek için Filistin’in Türkiye Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa’ya geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Filistin Büyükelçiliğinde yapılan ziyaretin ardından basın açıklamasında bulunan Prof. Dr. Erbaş, bütün kamuoyuna seslenmek istediğini belirterek “Çocuk katili, bebek katili ve mabetleri dahi hiç acımadan yıkan tahrip eden İsrail terör ve zulmünün bir an önce durdurulması gerekiyor. Dünyanın gözü önünde böyle bir terör faaliyetini nasıl yapabiliyor? Nasıl bu kadar cesaret içerisinde hareket ediyor? Bunu sorgulamamız gerekiyor” diye konuştu.

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Sadece Müslüman devletlerin değil, bütün dünya devletlerinin söz konusu insanlık suçunun bir an önce ortadan kaldırılması ve durdurulması için harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş şunları söyledi:

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"Bir insanı kurtarmak insanlığı kurtarmak gibidir"

“Hepimizi insanlığımızdan utandıran bu terör faaliyetinin bir an önce durdurulması gerekiyor. Çünkü bütün inançlarda biliyoruz ki masum insanları öldürmek yasaktır. Yahudiliğin kutsal kitabı Tevrat’ta yasaktır. Öldürmeyeceksin deniliyor Tevrat’ta. Hıristiyanlığın kutsal kitabı İncil’de yasaktır. İslam’ın kutsal kitabı Kur an-ı Kerim’de de ‘Bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir, bir insanı kurtarmak bütün insanlığı kurtarmak gibidir’ ayeti var.”

"Din adamları harekete geçmeli"



Dünyadaki din adamlarına seslenen Erbaş, “Dünyanın neresinde olursa olsun hangi dinin, hangi ülkenin lideri olursa olsun mutlaka din adamlarının da bu konuda harekete geçmesi gerekiyor. Bu terör faaliyetini durdurması gerekiyor. Masum insanları, mabetleri, çocukları, masum insanları kurtarmak için buna ihtiyacımız var. Tekraren bunu ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

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Filistin Ankara Büyükelçisi Mustafa ise, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Prof. Dr. Erbaş’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, İsrail’e tepki gösterdi.

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