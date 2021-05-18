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POLİTİKA

Bülent Turan'dan Akşener'in çirkin söylemine tepki: Erdoğan'a söylenen bu sözler tarihe ihanettir utanmazlıktır

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Filistin davasını dünyada en yüksek sesle savunan Recep Tayyip Erdoğan'a söylenen bu sözler, tarihe ihanettir. Utanmazlıktır! Meral Akşener'in bu terbiye yoksunu dili, Filistin'i/Gazze'yi ve bu davaya gönül veren milyonları üzmüş; katliamcı İsrail'i ve Netanyahu'yu sevindirmiştir! Yazık!" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bülent Turandan Akşenerin çirkin söylemine tepki: Erdoğana söylenen bu sözler tarihe ihanettir utanmazlıktır
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin söylemine tepki gösterdi.

Turan, yaptığı açıklamada, "Filistin davasını dünyada en yüksek sesle savunan Recep Tayyip Erdoğan'a söylenen bu sözler, tarihe ihanettir. Utanmazlıktır! Meral Akşener'in bu terbiye yoksunu dili, Filistin'i/Gazze'yi ve bu davaya gönül veren milyonları üzmüş; katliamcı İsrail'i ve Netanyahu'yu sevindirmiştir! Yazık!" ifadelerini kullandı.


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Turan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

  • "Ortağı CHP, terör örgütü PKK ile arasına mesafe koyamayan HDP'ye bakanlık dağıtırken ağzını açamayan, Meral Akşener, Erdoğan’a aslan kesiliyor!
  • Bu sahte milliyetçilikleri, “dostlarınıza” şirin gözükme gayretlerini ibretle izliyoruz.
  • Milletimiz de tarih de bunları kaydediyor!"

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