Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, medya yöneticileriyle iftarda buluştu

Yurt dışında 2 bin 500'e yakın din görevlisiyle sahih dini bilgiyi yaymaya çalıştıklarını vurgulayan Erbaş, Türkiye'de ise 150 bin din görevlisiyle 90 bin cami ve 30 bine yakın Kur'an kursunda hizmet verdiklerini açıkladı.

İyiliğin herkes için çok önemli olduğunun altını çizen Erbaş, "Ülkemizdeki bütün kurumlar bir hafta boyunca bir yıla yayılacak olan iyiliklerle ilgili bir farkındalık oluşturursa basınımızın sayesinde bunun faydalı olacağını, milletimiz ve insanlık için hayırlara vesile olacağını düşünüyorum" dedi.