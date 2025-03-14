Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, medya yöneticileriyle iftarda buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, basın kuruluşlarının temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. Erbaş, Diyanet Vakfı'nın çalışmalarına dair bilgi verdi.
Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen iftar programından sonra konuşan Erbaş, bundan sonra her yıl 13-20 Mart tarihinin İyilik Haftası olarak kutlanacağını söyledi.
Türkiye Diyanet Vakfının 50. kuruluş yılını geride bıraktığını belirten Erbaş, vakfın ülke genelindeki 1003 şubesiyle Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinde iyiliği yaydığını ifade etti.
Erbaş, 114 ülkeden 3 bin 500'e yakın öğrenciye eğitim desteği verdiklerini, bugüne kadar 11 bine yakın öğrenciyi mezun ettiklerini kaydetti.
Yurt dışında 2 bin 500'e yakın din görevlisiyle sahih dini bilgiyi yaymaya çalıştıklarını vurgulayan Erbaş, Türkiye'de ise 150 bin din görevlisiyle 90 bin cami ve 30 bine yakın Kur'an kursunda hizmet verdiklerini açıkladı.
İyiliğin herkes için çok önemli olduğunun altını çizen Erbaş, "Ülkemizdeki bütün kurumlar bir hafta boyunca bir yıla yayılacak olan iyiliklerle ilgili bir farkındalık oluşturursa basınımızın sayesinde bunun faydalı olacağını, milletimiz ve insanlık için hayırlara vesile olacağını düşünüyorum" dedi.
Bu yılın Aile Yılı ilan edildiğini anımsatan Erbaş, ülke genelinde 502 aile ve dini rehberlik merkeziyle hizmet verdiklerini söyledi.