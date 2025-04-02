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Diyanet'ten Çatalca Müftüsü Mehmetalioğlu’nun paylaşımlarına soruşturma

Diyanet'ten Çatalca Müftüsü Mehmetalioğlu’nun paylaşımlarına soruşturma

21:562/04/2025, Çarşamba
G: 2/04/2025, Çarşamba
AA
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Soruşturmaya ilişkin kamuoyu duyurusu, Başkanlığın resmi internet sitesi ve X hesabından paylaşıldı.
Soruşturmaya ilişkin kamuoyu duyurusu, Başkanlığın resmi internet sitesi ve X hesabından paylaşıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, iddialar üzerine İstanbul Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun sosyal medya paylaşımlarına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun sosyal medya paylaşımlarına ilişkin iddialar üzerine soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Son günlerde kamuoyunda yer alan ve İstanbul Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun bazı sosyal medya paylaşımlarına ilişkin iddiaları içeren haberler üzerine Başkanlığımız tarafından konuyla ilgili olarak soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.




#İstanbul Çatalca İlçe Müftüsü
#Diyanet işleri Başkanlığı
#Ahmet Mehmetalioğlu

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