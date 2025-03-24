Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Türkiye'deki cami sayısını açıkladı

"Bu camimizin cemaati olan çok kıymetli kardeşlerim hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Biraz önce Müjgan hanım 'hayırda yarışıyoruz' dedi. Hemen şu ayet aklıma geldi 'Hayırda yarışanlar var ya, Allah'a en yakın olan kullar onlardır.' İşte ne mutlu size ki hayırda yarışanlar olarak bu güzel camiyi gelecek nesillerin, inşallah uzun asırlar boyunca burada nice insanlar rüku ederler, secde ederler, ilim irfan öğrenirler gençlerimiz, çocuklarımız ve her birinin yapmış olduğu dualar sizin amel defterinizin kapanmamasına vesile olur. Peygamber Efendimizin müjdesi odur. Yani amel defterimizin kapanmaması için bir hayır yapmak, bir sadaka-i cariye sahibi olmak gerekiyor. Bir de Peygamber Efendimizin çok güzel, çok anlamlı bir Hadis-i Şerif'i var. Diyor ki; 'Mahşer günü, kıyamet günü, hiçbir gölgeliğin bulunmadığı anda Allah'ın arşının gölgesi altında gölgelenecek insanlar vardır. Bunlardan biri de kalbi, gönlü camide olan müminlerdir' buyuruyor Peygamber Efendimiz (S.A.V). Hem yaparken hem inşa ederken hem de yaptıktan sonra kalbimizin camilere bağlı olması gerekiyor. İnşallah bu müjdeye nail olan kullardan oluruz hepimiz"