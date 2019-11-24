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DİYARBAKIR

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 83'üncü gününde: 83 yıl da geçse buradayız

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 83'üncü gününde: 83 yıl da geçse buradayız

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor. Anne Hatice Levent "83 gündür buradayız, 83 yıl da geçse buradayız. Ne olur o silahı at elinden. senin elin kalem tutuyordu" dedi.

Haber Merkezi AA
HDP önündeki eylemde 83'üncü gün.
HDP önündeki eylemde 83'üncü gün.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 83'üncü gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren Ordu'dan gelen anne Latife Ödümlü, yaptığı açıklamada, Dicle Üniversitesi (DÜ) Kimya Bölümünde okurken kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Özgür için oturma eylemine katıldığını anımsattı.

Evladı kaçırılan acılı baba: Artık bizden ne istiyorsunuz? Kanımızı kuruttunuz
OYNAT 01:28
Evladı kaçırılan acılı baba: Artık bizden ne istiyorsunuz? Kanımızı kuruttunuz
Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti 68'inci günde de devam ediyor. Acılı baba Süleyman Aydın, çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'ye tepkisini dile getirdi. Aydın, 'Çocuklarımızı çalan onlar, bizi tehdit eden onlar, önümüzü kesen onlar. Artık bizden ne istiyorsunuz? Kanımızı kuruttunuz, 40 yıldır bize acıdan başka ne verdiniz?' diye haykırdı.


Evladını istemekten vazgeçmeyeceğini dile getiren Ödümlü, şunları kaydetti:

"Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Oğlum mezun olsaydı öğretmen olacaktı. Oğlumun Öğretmenler Günü'nü kutlayacağım ama o burada yok. Eli kalem tutacağına eline silah vermişler. Oğlumu istiyorum. Oğlum geri gelsin. Oğlum kaç. Ben seni arıyorum. Bir yere gitmeyeceğim. Seni bekliyorum."

Evlat nöbetindeki anne Ayşegül Biçer: Beni kız çocuklarımla tehdit ediyorlar
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Evlat nöbetindeki anne Ayşegül Biçer: Beni kız çocuklarımla tehdit ediyorlar
Oğlu Mustafa Biçer'in terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı gerekçesiyle HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan Ayşegül Biçer, kızları üzerinden tehdit edildiğini söyledi. Biçer, 'Sürekli tehditler alıyorum. Şimdi de beni iki kız çocuğumla tehdit ediyorlar' dedi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.

"83 yıl da geçse buradayız "

Annelerden Hatice Levent ise kızı Fadime için oturma eylemi yaptığını belirterek, katıldığı oturma eylemini kararlıkla sürdüreceğini söyledi.

  • Anneler olarak çocukları için eylemde olduklarını dile getiren Levent, "83 gündür buradayız, 83 yıl da geçse buradayız. Ne olur o silahı at elinden. Senin elin kalem tutuyordu. Okuyup bana bakacaktın yavrum. Dön dizimin dibine Fadime'm seni çok özledim. Evimin kapısı her çalındığında senin geldiğini sanıyorum. Dünyayı değişmem Fadime'min saçının teline. Ben yavrumu istiyorum, yavrularımızı verin."

Aşiretlerden evlat nöbetine destek
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Annelerin acısını paylaşmak için geldiklerini belirten Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Rasim Aslan, buradaki annelerin Türkiye'deki tüm anneleri temsil ettiğini söyledi.
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Gezi Parkı, Kaz Dağları ve İzmir'deki orman yangını gibi meselelerde insanları toplayarak yürüyüşe geçenlere seslenen Aslan, şunları söyledi: Bunların yanan bir ağaç kadar değeri yok mu? Bugün burada bulunmamızın sebebi buradaki annelerimizin acısını paylaşmaktır. Allah hiç bir anneye evlat acısı vermesin, bundan zor bir şey yoktur. Bu anneler Türkiye'deki bütün anneleri temsil ediyor. Ümit ediyorum ki herkes insafa gelir ve bu annelerin evlatlarına kavuşmalarına yardımcı olur.
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Gezi parkı, Kaz dağları, İzmir'deki orman yaangını gibi meselelerde insanları toplayarak yürüyüşe geçenler ve de halkın gözünde sözde insan hak ve özgürlüklerini koruduklarını belirten şahıslara soruyorum, yüreği ve hayatı yanan bu genç neslin ve ailelerin gözünde yanan bir ağaç kadar sizin yanınızda bir değeri yok mudur. Sizler neredesiniz. Bütün annelerin acısını paylaşıyoruz, anneler kutsaldır. Annelerin evlatları için yapamayacakları hiç bir şey yoktur. Annelerin sesini dinlemeyen hiç bir toplum muvaffak olamamıştır.
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Adıyaman'dan gelen İzol aşireti lideri Abdullah Yalçın ise HDP ve yöneticilerinin kendi çocuklarını değil, başkalarınının çocuklarını dağa götürdüğünü savunarak, Bunların varya siyasi temsilcilerinin, milletvekillerinin bir tane çocuğu eğer dağdaysa biz de dağa çıkalım. Kendi çocuklarını saklayıp elin çocuklarını dağa kaldırıyorlar. Var mı böyle bir şey? dedi.
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Bu sırada Mehmet Karaman kayıp oğlu Ercan'ın fotoğrafını göstererek, 22 senedir bu dağdadır. Nasıl yemek yiyorum nasıl yatıyorum bilmiyorum diyerek ağladı. İzol aşireti lideri Abdullah Yalçın da gözyaşı dökerek sarıldığı Karaman'ı sakinleştirmeye çalıştı.
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HDP önündeki eylemde 10'uncu gün
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HDP önündeki eylemde 10'uncu gün
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HDP önündeki eylemde 10'uncu gün
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HDP önündeki eylemde 10'uncu gün
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HDP önündeki eylemde 10'uncu gün
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HDP önündeki eylemde 10'uncu gün
Aşiretlerden evlat nöbetine destek
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 154 aşireti temsilen Diyarbakır'a gelen aşiret liderleri, HDP il binası önünde kayıp çocukları için oturma eylemi yapan aileleri ziyaret ederek destek olduklarını açıkladı.

"Oğlum gelirse dünyalar benim olur"

5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Müslüm'e kavuşmak ümidiyle oturma eylemi yapan Songül Altıntaş da evlatlarını almadan parti binası önünden gitmeyeceklerini söyledi.

Altıntaş, şunları kaydetti:

"HDP'de PKK'da çocuklarımızı vermeye hiç niyetleri yok ama önce Allah'ımız sonra devletimiz evladımı kurtaracak. Canımızı bu yola koymuşuz. Oğlumun içinde olmadığı eve gitmek istemiyorum. Oğlum gelirse dünyalar benim olur. Öyle özlemişim ki anlatamıyorum, anı düşünemiyorum. Allah o günü herkese göstersin, bize de göstersin. Oğlumun sesini, kokusunu özlemişim."

'Onların da cigerleri parça parça olsun'
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'Onların da cigerleri parça parça olsun'
Çocuklarının HDP aracılığıyla dağa çıkarıldığını söyleyerek Diyarbakır il binası önünde eyleme başlayan ailelerin bekleyişi sürüyor. Evlat nöbetine devam eden acılı baba Salih Gökçe: 'Onların da cigerleri parça parça olsun' dedi.


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