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DİYARBAKIR

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 98'inci gününde: Bu yola baş koyduk

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 98'inci gününde: Bu yola baş koyduk

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor. Anne Süheyla Demir "Bir kere bu yola baş koyduk ve onlara baş kaldırdık. Evlatlarımızı onlara bırakmayacağız" dedi. Baba Süleyman Aydın ise "Terör örgütü içinde büyük bir dağılma oluyor. Artık gençler sayemizde kaçıp gelip teslim oluyor. Demek ki doğru adresteyiz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 98'inci gününde devam ediyor.
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 98'inci gününde devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 98'inci gününe girdi.
Ağrı'dan 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hayal için gelip kucağında 1,5 yaşındaki çocuğuyla oturma eylemi yapan Süheyla Demir, 98 gün geçmesine rağmen eylemlerini sürdürdüklerini belirtti.

Terör örgütü PKK'dan çocuklarını almadan HDP il binası önünden ayrılmayacağını dile getiren Demir, kızına kavuşana kadar eylemi kararlıkla sürdüreceğini söyledi.

Yaptıkları eylemin terör örgütü PKK içinde çözülmeye neden olduğunu ifade eden Demir, şöyle konuştu:

  • "98 gündür burada oturuyoruz, 98 yıl da olsa buradayız. Evlatlarımızı alıp öyle gideceğiz. Bir kere bu yola baş koyduk ve onlara baş kaldırdık. Evlatlarımızı onlara bırakmayacağız. İstiyoruz ki evlatlarımız bizi görüyorsa gelsin, güvenlik güçlerine teslim olsun. Onları burada bekliyoruz. Onları almadan buradan gitmiyoruz. Bizi duyuyorsanız siz de gelin, siz de onlara baş kaldırın. 40 yıldır bizleri ağlattıkları yeter, sizin arkanızdan da ağlayan analarınız var."

'Birçok kişi PKK'dan kaçıp eski yaşamlarına dönmek istiyor'
OYNAT 00:00
'Birçok kişi PKK'dan kaçıp eski yaşamlarına dönmek istiyor'
Teslim olan 'Kader' kod adlı terör örgütü mensubu, 'Evlat Nöbeti' tutan ailelerin, çocukları üzerinde nasıl etkili olduğunu anlattı. İçişleri Bakanlığı jandarma unsurlarının ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olan 'Kader' kod adlı terör örgütü mensubu, 'Ailesinin o durumunu gören ve etkilenen çocuklar şimdi gelmek istiyor. Böyle çok kişi var. Birçok kişi örgütten kaçıp da eski yaşamlarına dönmek istiyor' dedi.

"Demek ki biz doğru adresteyiz"

Dağa 4 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemine katılan Süleyman Aydın ise dağa götürülen gençlerin son zamanlarda yoğun şekilde terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu söyledi.

Aydın, "Terör örgütü içinde büyük bir dağılma oluyor. Artık gençler sayemizde kaçıp gelip teslim oluyor. Demek ki doğru adresteyiz." ifadelerini kullandı.

Dağa kaçırılan gençlere seslenen Aydın, "Gelin teslim olun. Orası sizin yeriniz değil. Murat Karayılan sizi orada resmen ölüme mahkum ediyor, kendisi gidip sıcacık yatağında yatıyor. Bunun sonu yok, sizi kullanıyorlar. Anne ve babalarınıza dönün artık, bu hasretlik de bitsin." diye konuştu.

Evladı kaçırılan acılı baba: Artık bizden ne istiyorsunuz? Kanımızı kuruttunuz
OYNAT 01:28
Evladı kaçırılan acılı baba: Artık bizden ne istiyorsunuz? Kanımızı kuruttunuz
Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti 68'inci günde de devam ediyor. Acılı baba Süleyman Aydın, çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'ye tepkisini dile getirdi. Aydın, 'Çocuklarımızı çalan onlar, bizi tehdit eden onlar, önümüzü kesen onlar. Artık bizden ne istiyorsunuz? Kanımızı kuruttunuz, 40 yıldır bize acıdan başka ne verdiniz?' diye haykırdı.


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