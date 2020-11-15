Evlat nöbeti eylemi 440’ıncı gününde: Teröristler yüzde 70 engeli bulunan genci de dağa kaçırmış

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 440’ıncı gününde de kararlıkla devam ediyor.

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Yüzde 70 raporlu

2015 yılında dağa kaçırılan oğlu Muhammed Canbey için nöbetine devam eden Hatice Ay, oğlunu kandırdıklarını, oğlunun hasta olduğunu ve yüzde 70 raporlu olduğunu söyledi.

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Oğlumu almadan gitmeyeceğim

O gün bugündür evladından haber alamadıklarını belirten anne Ay, "Biz nereye gittiysek, ‘hastadır göndereceğiz’ dediler. 5 yıldır hiçbir haber yok. Oğlum yüzde 70 raporluydu HDP tarafından kandırıldı. Dağa götürmüşler. Ben, oğlum için buraya geldim. Oğlumu almadan gitmeyeceğim" dedi.

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