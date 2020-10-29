Diyarbakır evlat nöbeti haberleri: Çocukları için HDP önünde direnen ailelerin hikayesi yürekleri dağlıyor Evlat nöbetindeki ailenin yürek dağlayan hikayesi: 15 yaşındaki kızı dayısı ile teyzesi PKK'ya satmış Bir yılı aşkın Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan acılı ailelerden biri olan Şemdinlili Esmer Koç, 15 yaşında iken kaçırılan kızından 7 yıldır haber alamadığını söyledi. Acılı anne, kızının kaçırıldığı günü ise şöyle anlattı: Zübeyde 15 yaşındayken PKK yandaşı olan dayısı ve teyzesi tarafından parka götürme bahanesiyle kaçırılarak terör örgütü PKK’ya satıldı. 7 yıldır ben kızım için ağlıyorum. Benim kızımı kardeşlerim kaçırdı. Devlet büyüklerimden ricam kızımı dağa kaçırılmasında parmağı olan kişilerin en ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum.

Haber Merkezi 29 Ekim 2020, 14:14 Son Güncelleme: 29 Ekim 2020, 14:18 İHA