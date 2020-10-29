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Gündem Evlat nöbetindeki ailenin yürek dağlayan hikayesi 15 yaşındaki kızı dayısı ile teyzesi PKKya satmış
DİYARBAKIR

Diyarbakır evlat nöbeti haberleri: Çocukları için HDP önünde direnen ailelerin hikayesi yürekleri dağlıyor

Evlat nöbetindeki ailenin yürek dağlayan hikayesi: 15 yaşındaki kızı dayısı ile teyzesi PKK'ya satmış

Bir yılı aşkın Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan acılı ailelerden biri olan Şemdinlili Esmer Koç, 15 yaşında iken kaçırılan kızından 7 yıldır haber alamadığını söyledi. Acılı anne, kızının kaçırıldığı günü ise şöyle anlattı: Zübeyde 15 yaşındayken PKK yandaşı olan dayısı ve teyzesi tarafından parka götürme bahanesiyle kaçırılarak terör örgütü PKK’ya satıldı. 7 yıldır ben kızım için ağlıyorum. Benim kızımı kardeşlerim kaçırdı. Devlet büyüklerimden ricam kızımı dağa kaçırılmasında parmağı olan kişilerin en ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum.

Haber Merkezi İHA
Esmer Koç, kızı için evlat nöbetinde.
Esmer Koç, kızı için evlat nöbetinde.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti eylemi devam ediyor.

İHA
Evlat nöbeti tutan aileler...

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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül’den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti 423 gününde devam ediyor. Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 7 yıl önce teyzesi ve dayısı tarafından dağa kaçırıldığı iddia edilen Zübeyde Koç’un annesi Esmer Koç, HDP il binası önünde kızının geleceği günü bekliyor.

İHA
Evlat nöbeti tutan aileler...

"Dayısı ve teyzesi dağa teslim etti"

  • Kızı Zübeyde’nin 15 yaşındayken PKK yandaşı olan dayısı ve teyzesi tarafından parka götürme bahanesiyle kaçırılarak terör örgütü PKK’ya satıldığını iddia eden anne Koç, çocuğuna seslenerek geri gelmesi çağrısında bulundu. Kızının kaçırılmadan önce teyzesi ve dayısının 2 kişi ile birlikte evlerine geldiğini kaydeden acılı anne Koç, "7 yıl oldu, hiç haber yok. Çok aradım ama kızımı bulamadım, benim kızım geri gelsin. Benim kızımın yeri benim yanımdır, 7 yıldır ben kızım için ağlıyorum. Benim kızımı kardeşlerim kaçırdı. Kızımı alamdan buradan da gitmeyeceğim. Devlet büyüklerimden ricam kızımı dağa kaçırılmasında parmağı olan kişilerin en ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum" dedi.

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