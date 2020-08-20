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Gündem Bir evladı şehit olan bir evladı da PKK tarafından kaçırılan evlat nöbetindeki annenin yürek burkan hikayesi
DİYARBAKIR

Diyarbakır haberleri: Evlat nöbetindeki anne Necibe Çiftçi’nin hikayesi yürek burktu

Bir evladı şehit olan bir evladı da PKK tarafından kaçırılan evlat nöbetindeki annenin yürek burkan hikayesi

Diyarbakır’da HDP binası önünde 353 gündür oturma eylemi yapan ailelerin arasında yer alan Hakkarili Necibe Çiftçi'nin hikayesi yürekleri dağladı. İlk günlerden itibaren evlat nöbetine devam eden Çiftçi'nin bir oğlu terör örgütü tarafından şehit edilirken bir oğlu da örgüt tarafından dağa kaçırıldığı belirtildi. Evlat nöbetinde açıklamalarda bulunan anne Necibe Çiftçi, “Torunum bana diyor; ‘Nene benim babamı zalimler öldürdü, Allah rızası için benim amcamı zalimlerin elinden kurtar’ bende o zalimlerin elinden oğlumu kurtarana kadar bu mücadelemi sürdüreceğim” dedi.

Haber Merkezi İHA
Necibe Çiftçi
Necibe Çiftçi

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il başkanlığı binası önündeki evlat nöbetisürüyor. 3 Eylül’de başlatılan oturma eylemi 353 gününe girerken, 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari’nin Şemdinli ilçesinden gelerek oturma eylemi yapan anne Necibe Çiftçi, bir evladının dağa kaçırıldığını bir oğlunun da terör örgütü PKK tarafından şehit edildiğini hatırlatarak oğlunun nasıl dağa kaçırıldığını ve diğer oğlunun nasıl şehit edildiğini anlattı.

İHA
Necibe Çiftçi

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Çocukları kandırarak önce HDP'ye oradan da dağa götürmüşler

  • Çiftçi, 353 gündür çocukları için mücadele ettiklerini ifade ederek, 3 bin yıl da sürse bu mücadeleyi sürdürmekte kararlı olduklarını belirterek, "Biz bu HDP binasının önünde mücadeleye devam ediyoruz ve devamda edeceğiz. Bizim çocuklarımız zaten HDP il binasından HDP’den gidilmiş HDP ve PKK’lılar bir oldular milislerini de araya soktular, çocukları kandırarak önce HDP’ye götürdüler, ardından HDP’de PKK’ya götürüp teslim etti. Biz onun için HDP il binası önüne geldik. Biz başka binaların önüne gitmemişiz niye gitmedik, bizim çocuklarımızı onlar almadılar bizim çocuklarımız HDP binasından götürdü” diye konuştu.

İHA
Necibe Çiftçi ile evlat nöbetine devam eden aileler...

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Ben oğlumu ve o zalimlerin elinden kurtaracağım

Dağa kaçırılan oğlu Rojhat’ın amcasının oğlu ile birlikte 2015 Eylül ayının 15’inde parka gittiğini belirten anne Çiftçi, “Çocuklar parkta 2- 3 kişi yanlarına gelmiş çay ısmarlamışlar. çay içmişler o çaydan sonra çocuklar kendinden geçmiş o çocukları almışlar akşam üzeri bir sarı taksiye bindirip götürüp dağda PKK’ya teslim etmişler. Sonra çocuğum kayboldu bir ay üstünden geçmeden ben ve diğer oğlum Sami Çiftçi kalkıp peşinden gittik. PKK’nın kamplarına gidip dolaştık. Hangi kampa gittikse bize dediler. Bu sırada diğer çoğumda benimde yanımdaydı. Yanımda bulunan çocuğumda onlara, ‘Nasıl bir devlet bir çocuğu ya da kişiyi yakalarsa nerede olduğunu söylüyor. Bizde gidip o çocuğu görüyoruz. Ama siz bizlerin çocuklarını kaçırıp sonrada kayıp ettiriyorsunuz’ diyerek tepkisini gösterdi. Ondan sonra biz geri döndük. Aradan 2 yıl geçtikten sonra 2017 Temmuz ayının 22’sinde gece yarısı PKK’lılar bizim bulunduğumuz eve geldiler. Önce elektrikleri kestiler, ardından Sami Çiftçi’yi zorla evin içerisinden çıkarıp ahıra götürüp elini ve gözlerini bağladıktan sonra insafsızca şehit ettiler. Benim bir ciğerim vardı o ciğerimi ikiye böldüler. Hem bir oğlumu dağa kaçırıp mağaralara mahkum ettiler, hem de gelip diğer oğlumu şehit ettiler. Şimdi benim torunum bana diyor; ‘Nene benim babamı zalimler öldürdü, Allah rızası için benim amcamı zalimlerin elinden kurtar’ diyerek bana sitemde bulunuyor. Ama inşallah Allah’ın izniyle devletin gücüyle ben diğer çocuğuma kavuşacağım ve o zalimlerin elinden kurtaracağım” şeklinde konuştu.

Evlatlar PKK’nın pençesinden kurtuldukça, ailelerin evlat nöbetine katılımlar devam ediyor
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Evlatlar PKK’nın pençesinden kurtuldukça, ailelerin evlat nöbetine katılımlar devam ediyor
Çocukların terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan aileler tarafından HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı. Muş'tan gelen baba Abdulsamet Doğan, oğlu Ferdi Doğan'ın İstanbul'da tekstilde çalışırken 16 yaşında 5 yıl önce kaybolduğunu ileri sürerek oturma eylemine katıldığını söyledi. Baba Doğan, “Hala da izini bulamıyoruz, çok aradık bulamadık. 2015 yılında 16 yaşındayken kayboldu, 5 yıl etti. Çocuğumu aramaya geldim, istiyorum ki devlete gelip sığınsın. Onun için buraya geldim. Annesiyle hep bekliyoruz, üzülüyoruz. Çocuğumun dönmesini istiyorum, kimse çocuğunu ateşe atmak istemez. Bende istemiyorum. Televizyonda izledim, onun için buraya geldim. Kendi imkanımla buraya geldim, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan geldim. HDP'den çocuğumu istiyorum” dedi.


Oğlum Rojhat senin kardeşini devlet öldürmedi PKK’lılar öldürdü

  • Eyleminde kararlı olduğunu ve oğlunu PKK’dan alıncaya kadar sürdüreceğini belirten acılı anne Necibe Çiftçi, “Eylemimiz 3 bin yılda giderse ben buradan gitmeyeceğim. Ben evladımı onlardan almadan buradan gitmeyeceğim. Çünkü onlar bana çok zarar verdiler. Bir oğlumu dağa kaçırdılar, diğer oğlumu da şehit ettiler. Ben buradan sizin aracılığınızla da çocuğuma çağrıda bulunuyorum. Rojhat oğlum, Allah rızası için geri dön. Bak senin kardeşin HDP-PKK tarafından öldürüldü. Oğlum Rojhat sana diyorlar senin kardeşini devlet öldürmüş. Ama senin kardeşini devlet öldürmedi PKK’lılar öldürdü. Ben senin annenim her şeyi ben biliyorum geri dön yeter artık” ifadelerini kullandı.

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