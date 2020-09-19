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Gündem HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerden CHP ve İYİ Partiye sitem Bize niye destek vermiyorsunuz, sizde hiç mi vicdan yok?
DİYARBAKIR

Diyarbakır haberleri: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 381’inci günde

HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerden CHP ve İYİ Parti'ye sitem: Bize niye destek vermiyorsunuz, sizde hiç mi vicdan yok?

Çocuklarının HDP aracılığı ile terör örgütü PKK'ya kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 381 gündür oturma eylemi gerçekleştiren ailelerden kararlılık mesajı. Oğlu 4 yıl önce PKK tarafından kaçırılan baba Süleyman Aydın, “Biz eylemimizde kararlıyız, kesinlikle hiçbir yere gitmiyoruz ve ya çocuklarımız gelecek, ya da biz de burada öleceğiz. CHP ve İYİ Parti bunlar bizlere hiç destek vermiyor. Biz anne ve baba değil miyiz? Sizde hiç mi vicdan yok?” dedi.

Haber Merkezi İHA
HDP önünde evlat nöbeti tutan aileler...
HDP önünde evlat nöbeti tutan aileler...

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yaparak evlat nöbeti tutan ailelerin umutlu bekleyişi 381’inci gününde de devam ediyor. Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için 381 gündür HDP il binası önünde beklediklerini söyledi.

İHA
HDP önünde evlat nöbeti tutan aileler

CHP nöbet tutmamızı istemiyor
GÜNDEM
CHP nöbet tutmamızı istemiyor

“Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz”

  • Baba Aydın, HDP’yi kastederek, bugün 381 gündür halkın çocuklarını çalan partinin önünde olduğunu belirterek, “Gördüğünüz gibi 381 gündür biz bu halkın çocuklarını çalan partinin önündeyiz. Eylemimizde kararlıyız ve çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz” dedi.

DHA
HDP önünde evlat nöbeti tutan aileler

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 378’inci gününde: Allah bize yaşattığınız acıları sizlere de yaşatsın
GÜNDEM
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 378’inci gününde: Allah bize yaşattığınız acıları sizlere de yaşatsın

“CHP ve İYİ Parti bizlere hiç destek vermiyor”

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bulunan bütün milletvekillerine seslendiğini ifade eden baba Aydın, “Ben meclisteki vekillere rica ediyorum artık sessiz kalmayın. Artık sizde sesimize ses olun ve bizleri gündeminize getirin. CHP ve İYİ Parti bunlar bizlere hiç destek vermiyor. Biz anne ve baba değil miyiz? Sizde hiç mi vicdan yok? Biraz sizde vicdan var ise sizde artık sesimizi dile getirin mecliste, HDP hemen yanınızda oturuyor ve neden HDP’den hesap sormuyorsunuz bizlerin adına? O yüzden sizlerden rica ediyoruz biz evlat nöbeti tutan aileler olarak sizde bunlardan bir hesap sorunuz. Neden 14-15 yaşındaki çocuklarımızı dağa gönderiyorlar? Neden HDP kendi çocuklarını dağa göndermiyor? HDP milletvekilleri çocukları bir gün eve gelmediğinde ne yaparlar ve ben bunu çok merak ediyorum. Ben zan ediyorum ki çocukları bir gün eve gelmezse dünyayı ağa kaldırırlar. Ama ben 5 yıldır çocuğumdan haber almamışım. Ölümü sağ mı bilmiyorum. Biraz vicdan var ise onlarda artık bu Kürt ailelerine sahip çıksınlar, bu Kürt ailelerin çocuklarını PKK’dan istesinler ve nereye kadar bu PKK’ya vekillik yapacaklar. Artık PKK ile aralarına mesafe bıraksınlar ve artık Kürt ailelerine vekillik yapsınlar. O yüzden biz eylemimizde kararlıyız, kesinlikle hiçbir yere gitmiyoruz. Ya çocuklarımız gelecek, ya da biz de burada öleceğiz” diye konuştu.

HDP’yi ziyaret ettikten sonra evlat nöbetindeki anneleri ziyaret eden CHP'lilere ailelerden tepki
GÜNDEM
HDP’yi ziyaret ettikten sonra evlat nöbetindeki anneleri ziyaret eden CHP'lilere ailelerden tepki

“Evladımızı almadan buradan gitmeyeceğiz”

2014 yılında İstanbul Arnavutköy HDP İlçe Başkanlığı binasına götürülen ve burada çayına ilaç atılan ardından Diyarbakır’a buradan da dağa kaçırıldığı iddia edilen Tuncay Bingöl’ün babası Şevket Bingöl, oğlunun geri dönmesini istedi.

HDP önündeki eylemde 377'nci gün: 145 aile evladına kavuşmayı bekliyor
GÜNDEM
HDP önündeki eylemde 377'nci gün: 145 aile evladına kavuşmayı bekliyor
  • Bingöl, "HDP’li milletvekilleri gelip burada bizi tehdit ediyorlar, burada PKK’nın zafer işaretini yapıyorlar. Bize burada hakaret ve parmak sallıyorlar, içeri giriyorlar. Biz bunlardan açıklama bekliyor, evlatlarımızı istiyoruz bunlar evlatlarımızı götürdü. Biz çocuklarımızı istiyoruz onlardan başka bir şey istemiyoruz. Biz 381 gündür buradayız ve evladımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Oğlum Tuncay’da beni görüyor ve izliyor ise nerede güvenlik güçleri var ise kaçıp teslim olsun” şeklinde konuştu.

Aileler eylemine devam ederken, İhlas Medya tarafından hazırlanan belgeseli izlemek için kıraathaneye geçti. Kırathanede belgeseli izleyen aileler eylemlerine kaldıkları yerden devam etti.

CHP önce HDP'yi sonra evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti: Aileler tepki göstererek 'izin almak için içeri girdiler' dedi
OYNAT 01:05
CHP önce HDP'yi sonra evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti: Aileler tepki göstererek 'izin almak için içeri girdiler' dedi
CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özer ve beraberindeki parti üyeleri HDP il başkanlığını ziyaret etti. Özer ve beraberindekiler, parti çıkışında, bir yılı aşkın süredir HDP önünde evlat nöbetinde bulunan ailelerle görüşmek istedi. Aileler, CHP'li heyete kendilerinden önce HDP'yi ziyaret etmesine tepki gösterdi.


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