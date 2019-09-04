Evlat nöbeti

HDP Diyarbakır il binası önünde eylem düzenleyerek kaçırılan oğlunu PKK’nın elinden kurtaran Hacire Akar, benzer durumdaki annelere örnek oldu. Yine Diyarbakır’da teröristler tarafından kaçırılan S. Çetinkaya, M. Biçer, M. Tokay ve A.Akkoyun’un yakınları HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. Dün sabah saatlerinde HDP binası önüne gelen Fevziye Çetinkaya ve eşi Şahap Çetinkaya, 17 yaşındaki çocukları S. Çetinkaya'nın HDP’liler tarafından kaçırıldığını ifade etti. Anne Fevziye Çetinkaya, 4’ü kız 11 çocuk sahibi olduğunu ve 30 Ağustos'tan beri oğlundan haber alamadıklarını ifade etti.

A. Akkoyun

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S. Çetinkaya

OĞLUMU BUNLAR GÖTÜRDÜ

Oğlunun futbol oynayacağını söyleyerek Eğil'deki evlerinden ayrıldığını söyleyen Çetinkaya, şunları kaydetti: "Onlardan (HDP) hiçbir şey istemiyorum çocuğumu bana getirsinler. Onlara 'Çocuğumu verin başka hiçbir şey istemiyorum' dedim. Bize 'Çocuğunuz burada değil' diyorlar. Köydeki evimin kapısını kapattım, eşim ve çocuklarımla buraya geldim. Çocuğum gelmeden buradan gitmem. Benim oğlum HDP’nin bayrağını yollara, evimizin damına asıyordu. Nasıl olduysa çocuğumu kaybettirdiler. Bunlar götürülmüştür. Sinirlendim kapıyı kıracağım dedim kapıyı kapattılar. Vallahi billahi çocuğumu HDP götürdü, bunlar götürdü.”

SURİYE’YE KAÇIRDILAR

Şahap Çetinkaya

Baba Şahap Çetinkaya ise oğlunun HDP'yi yakından takip ettiğini belirterek, çocuğunun Suriye’ye götürüldüğünü söyledi. Çetinkaya, "Kendi çocuklarına iş verip çalıştırıyorlar ama milletin çocuklarını dağa gönderiyorlar. Madem çok istiyorlar önce kendi çocuklarını göndersinler. Benim gibi fakir ve zavallı insanların çocuklarını gönderiyorlar. Bu kadar zulüm yapılamaz. Benim suçum, günahım ne? Oğlumu istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Bu çocukları zor şartlarda büyüttük, okula gönderdik" dedi.

4 YIL ÖNCE IRAK’A GÖTÜRDÜLER

Çetinkaya ailesinin ardından HDP il binasının önüne gelen Remziye Akkoyun da oğlu A. Akkoyun’un 4 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğünü ifade ederek eyleme katıldı. Remziye Akkoyun, “Oğlum 4 yıldır kayıp. Aradık, bulamadık. 4 yıl geçtikten sonra bir gece Irak’a kaçtı. '5 bin 500 para gönderirseniz Irak’a gelirsiniz, oğlunuzu teslim ederiz' dediler. Benim de Türkçem yok. Bende partiye geldim 'ne yapıyorsanız yapın oğlumu getirin' dedim. Orada onlardan bir kadın başıma çay döktü. Ben de ona bıçak çektim ve polisler bizi aldı. Oğlumu dört kişi kandırdı. Kandıranlara beddua ettim biri kaza geçirdi öldü. Her gün partiyle kavga ediyorum, karakola gidiyorum” dedi.

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16 YAŞINDAYKEN KANDIRDILAR

HDP önündeki eyleme katılan diğer anne ise Ayşegül Biçer oldu. Oğlu M. Biçer’in 16 yaşındayken örgüt tarafından kaçırıldığını ifade eden Ayşegül Biçer de oğlu gelene kadar bir yere ayrılmayacağını ifade etti. Eyleme katılan diğer ailesi ise yine çocuk yaşta dağa çıkarılan M.Tokay’ın ailesi oldu.

Hacire anne örnek oldu

Diyarbakır’da anne Hacire Akar, HDP’lilerce dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos’ta HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatmıştı. Oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı oturma eylemi sonuç veren anne Akar, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos’ta oğluna kavuşmuş, çocukları dağa kaçırılan diğer annelere de örnek olmuştu.

Diyarbakır’da genç bırakmadınız

Anne Fevziye Çetinkaya'nın oturma eylemi sırasında HDP il binasının camını kırmak istemesi sonucu partililerle aile bireyleri arasında yaşanan arbede polisin müdahalesi ile sona erdi. Oturma eylemine katılan, S. Çetinkaya'nın kuzeni Aysel Bozkurt, HDP'li yöneticileri sert sözlerle eleştirdi. Bozkurt şunları kaydetti: "Senin oğlun dağa gitsin, bakalım sen oturuyor musun, oturuyor musun? Bizim canımız gitmiş, senin umurunda mı? Gönderdiniz, yalan mı? Kaç tane genç toprağın altında. Diyarbakır'da genç bırakmadınız, ya cezaevinde ya toprağın altındalar. Başlarım sizin Kürdistan davanıza. 'Fakir fukaranın çocuğu dağa, ben koltuklarda.' Alıştınız insanları dağa göndermeye. Size verecek çocuğumuz yok, getirin. Bunların çocukları lüks okullarda okuyor. Yeter artık toprağın altı genç doldu, nereye kadar? Çocuk dağa gönderilmiş, hepsi de biliyor. Kayyum olaylarında çocuğu oturma eylemine sokuyorlardı. Her şeyi çocuğa yaptırıyorlardı. Sonunda da çocuğu dağa gönderdiler. Yeter artık. Artık HDP'ye verecek çocuklarımız yok. 30 yıldır bu oyun sürüyor. Yeter artık insanlar biraz gözünü açsın."

HDP kepenk kapattı

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı

Annelerin önünde oturma eylemi yaptığı HDP İl Başkanlığı binasının kepenkleri partililerce kapatıldı. Bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, eylemi sürdüren anne Fevziye Çetinkaya'yı ziyaret ederek destek açıklaması yaptı. Memur-Sen İl Başkanı Yunus Memiş, "Maalesef çocuklarımız art niyetli insanlar, iş ve aş ile kandırarak, ellerine silah vererek, dağa yönlendiriliyor ve onları PKK’nın kucağına itiyorlar. Siyasi partilerin, bölgede özellikle HDP'nin bu çocuklarımızı iyi bir şekilde yetişip topluma faydalı bir birey olmaları için mücadele etmesi gerekirken, hücre evlerinde bu çocukların akıllarıyla oynayıp yönlendirmesi, kabul edilebilir bir davranış değil” dedi. Diyarbakır İnanç Özgürlüğü Platformu Koordinatörü İbrahim Gökdemir de "Şu anda lise öğrencisi olan bir çocuğumuz maalesef HDP'nin kirli emellerine ve siyasetine kanarak dağa gönderilmiş. Annenin yanındayız. Tüm Diyarbakırlı annelerin, bu annelerin yanında olmasını istiyoruz" diye konuştu.

