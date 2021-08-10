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DİYARBAKIR

Diyarbakır yemekleri eğitimi başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin kentin lezzetlerini tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla açtığı yöresel yemekler kursu eğitimlere başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Diyarbakır yemekleri eğitimi başladı
Yemek kursunda 100 kadın eğitim görecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, genç kadınların kentin zengin gastronomisi hakkında bilgi ve deneyim sahibi olması için Sümerpark Ortak Yaşam Alanı’nda yöresel yemekler kursu açtı.

Kursa kabul edilen 100 kadın kursiyer, 1 aylık eğitim süresince Diyarbakır’ın tescilli yemeklerinden duvaklı pilav, kibemumbar, meftune, mehir, tirit, gebol, kaburga dolması ile sütlü nuriye ve şillike gibi 30 lezzetin yapımı ve sunumunu öğrenecek.

Yemekler Keçi Burcu’nda ziyaretçilerin beğenisine sunulacak

Eğitim sonunda başarılı olan 30 kadın Büyükşehir Belediyesi’nin, kentin yeni kültür-sanat merkezi olarak belirleyip yakın zamanda çevre düzenleme çalışmasını tamamlayarak hizmete sunduğu Keçi Burcu’nda mutfakta ürettikleri 30 tescilli Diyarbakır yemeğini yerli ile yabancı turistlerin beğenisine sunacak.

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